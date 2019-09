Eurovision 2019: Islanda a fost amendata pentru afisarea de esarfe in culorile palestiniene

Ziare.

"In timpul marii finale a concursului Eurovision 2019, artistii islandezi Hatari au desfasurat o esarfa in fata camerelor de filmare, incalcand regula 2.6 care interzice politizarea evenimentului", a explicat Uniunea Europeana de Radio-Televiziune (EBU), organizatorul concursului, intr-un comunicat transmis AFP.Membrii grupului Hatari, cunoscuti pentru opozitia lor declarata fata de ocupatia israeliana a teritoriilor palestiniene, au desfasurat, la Tel Aviv unde se desfasura concursul, esarfe in culorile palestiniene in momentul anuntarii rezultatelor, provocand fluieraturi din partea publicului.Regula 2.6 prevede ca "radiodifuzorii participanti" trebuie sa faca demersuri pentru a "asigura ca concursul nu este in niciun fel politizat sau instrumentalizat".In consecinta, EBU a decis ca radiodifuzorul public islandez, membru al EBU, sa fie supus unei "sanctiuni financiare in conformitate cu regulile concursului".Intrebata de AFP, EBU nu a dorit sa dezvaluie cuantumul amenzii. Dupa apel, sanctiunea a fost mentinuta, a precizat simplu organizatia.In cadrul aceluiasi concurs, cantareata Madonna, care a fost invitata sa cante pe scena, a fost criticata de ministrul israelian al culturii pentru ca dansatorii vedetei au purtat steaguri palestiniene pe spate."A fost o greseala, nu putem amesteca politica cu un eveniment cultural, cu tot respectul fata de Madonna", a declarat Miri Regev, ministrul israelian al culturii.Urmatorul concurs Eurovision va avea loc in mai 2020 in Olanda, concurentul acestei tari Duncan Laurence castigand editia din 2019 cu balada "Arcade".