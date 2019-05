Madonna a facut un apel la unitatea israelo-palestiniana pe scena Eurovision, la Tel-Aviv (Video)

Ziare.

In timp ce canta, alaturi de Quavo, versurile: "Nu toata lumea se indreapta catre viitor/ Nu toata lumea a invatat din trecut", o pereche de dansatori, cu steagurile Palestinei si al Israelului, s-au imbratisat, acesta find momentul culminant al recitalului, scrie The Guardian.In pauza dintre melodiile Like a Prayer si Future, Madonna s-a adresat figurantilor care purtau masti de gaze: "Ei sunt atat de naivi, cred ca noi nu le cunoastem crimele. Le stim, insa nu suntem inca pregatiti sa facem ceva. Furtuna nu este in aer, ci in interiorul nostru. Vreau sa va vorbesc despre dragoste si singuratate. Dar se face tarziu. Auziti cum vantul incepe sa urle?"Recitatul s-a incheiat cu Madonna soptind cuvintele: "Treziti-va", mesaj care aparea si pe ecranul din spatele ei.Comentatorul BBC Graham Norton spune ca "s-a auzit o rumoare in sala ca raspuns la mesajele Madonnei". Organizatorii nu pareau a sti de aspectele politice ale recitalului, mai ales ca repetitiile au avut loc cu usile inchise.Mai multi artisti, precum Rogers Waters si Brian Eno have s-au opus in mod public desfasurarii Eurovisionului in Israel, acuzand violarea drepturilor omului in teritoriile palestiniene. La auzul vestii ca Madonna va canta in timpul spectacolului, Bobby Gillespie de la trupa Primal Scream a descris-o ca "prostituata".Madonna facuse deja o declaratie publica cu privire la pozitiile sale de natura politica, in cursul ultimei saptamani, spunand: "Nu ma voi opri din cantat doar pentru ca deranjeaza agenda politica a cuiva, si voi denuntat mereu violarea drepturilor omului, oriunde s-ar intampla. Inima mea se frange de fiecare data cand aud cum vieti nevinovate din aceasta regiune au fost pierdute doar pentru ca violenta este folosita in continuare pentru a servi scopurilor politice ale celor ce profita de acest vechi conflict. Sper si ma rog ca acest cerc al distrugeri sa se incheie si sa mergem pe calea spre pace."Cantaretii islandezi de la Hatari si-au aratat la randul lor sustinerea pentru Palestina, fluturand steagul acesteia in momentul in care se anuntat punctajul.