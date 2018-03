Facebook a pierdut 75 de miliarde de dolari la bursa intr-o saptamana

#DeleteFacebook.

Ziare.

com

In contextul unui declin generalizat al pietei, actiunile Facebook au incheiat tranzactiile de vineri in scadere cu 3,3%, la 159,39 dolari pe unitate, relateaza MarketWatch. Prabusirea din aceasta saptamana a titlurilor Facebook scoate in evidenta gravitatea scandalului din jurul firmei Cambridge Analytica.Congresmenii au cerut audierea conducerii Facebook, iar utilizatorii acesteia au declansat o revolta digitala pe Twitter,Chiar si companiile miliardarului Elon Musk, Tesla si SpaceX, si-au inchis conturile de Facebook, dupa ce utilizatorii i-au cerut acestuia sa faca acest lucru.La cateva zile dupa izbucnirea scandalului, pe 17 martie, si dupa o perioada de relativa tacere din partea Facebook, directorul general al companiei, Marke Zuckerberk, a pornit miercuri intr-o ofensiva de relatii publice, pentru a calma temerile utilizatorilor si investitorilor.Pe ansamblul saptamanii, actiunile Facebook au scazut cu 14%, in timp ce indicele S&P 500 s-a contractat cu 6%.