Dupa scandalul Cambridge Analytica, Facebook suspenda zeci de mii de aplicatii

Ziare.

com

Reteaua de socializare a lansat aceasta ancheta ca raspuns la scandalul Cambridge Analytica : in 2018, un lansator de alerta a dezvaluit ca aceasta intreprindere britanica efectuase campanii de manipulare in masa pentru a influenta alegatorii americani si britanici, trecand prin aplicatii pe Facebook."Noi promiseseram la vremea respectiva ca vom trece in revista toate aplicatiile care au avut acces la cantitati importante de informatii (despre utilizatori ) inainte de schimbarea regulamentului nostru in 2014", explica intr-un comunicat Ime Archibong, vicepresedinte al parteneriatelor la Facebook.Pentru aceasta mare ancheta, platforma a lucrat cu "sute de persoane: avocati, anchetatori externi, analisti de date, ingineri" cu scopul de a "intelege mai bine mecanismele abuzive" si a putea, in fine, "sa depisteze actorii nefasti printre dezvoltatori".Suspendarile vizeaza 400 de dezvoltatori, dar "nu inseamna neaparat ca aceste aplicatii reprezinta o amenintare pentru oameni", a indicat Ime Archibong.Unele aplicatii "nu au raspuns cererilor noastre pentru a avea mai multe informatii, deci noi le-am suspendat, conform angajamentelor noastre de a actiona", a precizat el.De la izbucnirea scandalului Cambridge Analytica in martie 2018, Google si Facebook sunt supuse unei atentii deosebite in special din partea unor guverne, atat in SUA, cat si in Europa, privind utilizarea datelor personale.Agentia de protectie a consumatorilor americani a aplicat in iulie o amenda record de 5 miliarde de dolari pentru Facebook pentru ca si-ar fi "inselat" utilizatorii cu privire la controlul asupra vietii lor private, in special in cursul unei scurgeri masive de date personale spre firma britanica Cambridge Analytica, implicata in campania prezidentiala a lui Donald Trump si cea pentru Brexit in Regatul Unit.