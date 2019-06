Facebook a fost amendata cu un milion de euro de Italia pentru implicarea in scandalul Cambridge Analytica

Ziare.

com

"Autoritatea pentru protectia datelor a aplicat Facebook o sanctiune de un milion de euro pentru actiuni ilegale comise in dosarul 'Cambridge Analytica', societatea care printr-o aplicatie pentru teste psihologice", se mentioneaza intr-un comunicat oficial, citat de AFP.Cambridge Analytica s-a aflat in 2018 in centrul unui scandal care a afectat in mod grav reputatia Facebook.Societatea a dezmintit ca ar fi colectat si exploatat datele personale a 87 milioane de utilizatori Facebook - fara acordul lor - in scopuri politice printr-o aplicatie de teste psihologice.Potrivit autoritatii italiene de supraveghere a datelor personale,"Suntem ferm angajati in protejarea vietii private a persoanelor si am investit in resurse, in tehnologii si parteneriate, am angajat numai in ultimul an mai mult de 20.000 de persoane implicate in securitate", a reactionat Facebook intr-un comunicat."Vom examina cu atentie decizia autoritatii (italiene) de protectie a vietii private si vom continua sa lucram cu ea pentru mai multa claritate", se mai spune in comunicat.In decembrie trecut,, acuzand compania ca vinde datele utilizatorilor sai fara a-i informa in mod corespunzator.In alte tari din Europa,in noiembrie trecut in cazul Cambridge Analytica.In Spania, grupul a fost condamnat in septembrie 2017 de Agentia locala de protectie a datelor (AEPD) la plata unei amenzi in valoare de, noteaza AFP.