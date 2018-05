Facebook a suspendat 200 de aplicatii care au folosit gresit datele utilizatorilor

Ziare.

Platforma de social media a anuntat, luni, ca decizia a fost luata dupa o investigatie care are ca subiect toate aplicatiile care au avut acces la informatii inainte ca Facebook sa schimbe politicile platformei, in 2014.Aceste schimbari, potrivit companiei, au redus semnificativ cantitatea de date la care puteau avea acces aplicatiile.Ime Archibong, vicepresedinte al Facebook, a spus ca daca este gasita vreo dovada potrivit careia aplicatiile suspecte sau altele ar fi folosit in mod eronat datele utilizatorilor, acestea vor fi interzise.Utilizatorii ale caror date ar fi putut fi exploatate vor fi notificati, la fel ca in cazul Cambridge Analytica Compania a transmis ca a analizat mii de aplicatii pana in prezent.