Perchezitii la sediul Cambridge Analytica

Ziare.

com

Comisarul britanic pentru informatii Elizabeth Denham a anuntat luni ca a solicitat emiterea de urgenta a unui mandat pentru a perchezitiona sediul din Londra al firmei de consultanta.Mandatul de perchezitie a fost insa emis vineri seara, iar in mai putin de o ora un grup de 18 persoane, unele purtand haine cu insemnele ICO, au intrat in cladirea in care se afla birourile Cambridge Analytica, informeaza The Independent.Anterior, Biroul Comisiei de Informatii postase pe Twitter : "ICO a obtinut mandatul de perchezitie: suntem multumiti de decizia judecatorului si intentionam sa-l punem in aplicare in scurt timp. Aceasta este doar o parte a unei investigatii mai ample privind utilizarea datelor personale in scopuri politice si acum vom avea nevoie de timp pentru a strange si analiza dovezile".