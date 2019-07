SUA aplica Facebook o amenda record de 5 miliarde de dolari: "E prea putin!"

"E prea putin!"

Agentia a investigat acuzatiile ca Facebook nu a gestionat corect datele a 87 de milioane de utilizatori, care au fost transferate firmei de consultanta. Investigatia s-a concentrat pe aflarea daca transferul datelor a incalcat un acord din 2011 referitor la consimtamant, convenit intre Facebook si autoritatea de reglementare.Investitorii au salutat informatiile despre acord, iar actiunile Facebook au crescut cu 1,8%, dar un numar de parlamentari democrati au condamnat amenda ca inadecvata.Se anticipeaza ca agentia de reglementare va include in acord restrictii privind modul in care Facebook poate trata datele confidentiale ale utilizatorilor, potrivit publicatiei Wall Street Journal, care a mai relatat ca votul agentiei a fost in conformitate cu opinia Partidului Republican, respectiv trei republicani au votat pentru si doi democrati impotriva.Amenda prevazuta in acord va fi cea mai mare penalizare civila platita catre agentie.FTC si Facebook au refuzat sa comenteze.Democratul David Cicilline, care prezideaza o comisie antitrust din Congres, a apreciat ca amenda de 5 miliarde de dolari "este un cadou de Craciun acordat cu cinci luni mai devreme"."Aceasta amenda este o fractiune din venitul anual al Facebook. Nu ii va face sa se gandeasca de doua ori la responsabilitatea de a proteja datele utilizatorilor", a spus Cicilline.Facebook a obtinut in primul trimestru venituri de 15,1 miliarde de dolari si un profit net de 2,43 de miliarde de dolari. Profitul ar fi fost mai mare daca Facebook nu ar fi constituit un provizion de 3 miliarde de dolari pentru amenda FTC.In timp ce acordul elimina o mare problema pentru Facebook, compania din Silicon Valley va mai fi supusa altor investigatii antitrust din partea FTC si a Departamentului de Justitie, care evalueaza competitia dintre marile companii de tehnologie. Facebook mai este criticata de presedintele Donald Trump si de alti oficiali din cauza proiectului monedei virtuale Libra , care prezinta riscuri legate de confidentialitatea datelor si spalarea de bani.Cazul Cambridge Analytica si nemultumirea provocata de propagarea unor mesaje de ura si de dezinformare pe platforma de socializare au atras apeluri din partea unor personalitati, de la senatoarea candidata la prezidentiale Elizabeth Warren la co-fondatorul Facebook Chris Hughes, care cer guvernului sa impuna companiei vanzarea diviziei Instagram, cumparata in 2012, si a WhatsApp, achizitionata in 2014.Operatiunile principale ale Facebook s-au dovedit solide, Facebook depasind estimarile referitoare la profit, in ultimele doua trimestre.In timp ce detaliile acordului nu sunt cunoscute, senatorul democrat Richard Blumenthal si senatorul republican Josh Hawley au afirmat in acest an, intr-o scrisoare adresata FTC, ca si o amenda civila de 5 miliarde de dolari ar fi prea mica si ca oficiali de rang inalt ai companiei, inclusiv fondatorul Mark Zuckerberg, ar trebui sa raspunda personal.Comisarul FTC Rohit Chopra, un democrat, a declarat anterior ca directorii responsabili de incalcarea reglementariilor referitoare la consimtamant trebuie sa fie trasi la raspundere. Chopra nu a raspuns vineri solicitarilor de comentarii.Acordul trebuie sa fie finalizat de divizia civila a Departamentului de Justitie, iar un anunt final ar putea fi facut cel mai devreme la inceputul saptamanii viitoare, au declarat vineri surse apropiate situatiei, citate de Reuters.In luna mai, o sursa apropiata negocierilor a declarat ca acordul ar plasa Facebook sub supraveghere pentru 20 de ani.