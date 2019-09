Facebook, Google si alte companii, investigate in SUA

Ziare.

com

Prima investigatie, condusa de procuratura statului New York si care include alte sapte state si Districtul Columbia, se concentreaza impotriva Facebook, transmite Reuters.A doua investigatie, anuntata de procuratura statului Texas si care va include probabil 40 de alte state, nu precizeaza o companie anume, dar asteptarile sunt ca va fi in jurul Google.Laudate de-a lungul timpului ca motoare ale cresterii economice, companiile de media sociala, cautare pe Internet, comert electronic si alte tehnologii digitale au fost tot mai mult in defensiva in ultima perioada din cauza unor lacune precum incalcarea vietii private si influenta disproportionata avuta pe piata.Politicieni intre care se afla presedintele Donald Trump, consumatori, alte companii si autoritati de reglementare au criticat puterea acestor companii."Deschis o investigatie impotriva Facebook pentru a stabili daca actiunile acesteia au pus in pericol datele consumatorilor, au redus calitatea optiunilor pentru consumatori sau au marit pretul publicitatii. Cea mai mare platforma de socializare din lume trebuie sa respecte legea", a scris pe Twitter procurorul general al statului New York.Biroul procurorului general al statului Texas, Ken Paxton, a anuntat ca va coordona o investigatie impotriva marilor companii de tehnologie, fara sa le mentioneze. O sursa a declarat anterior ca investigatia referitoare la Google va analiza respectarea datelor private si a legislatiei referitoare la concurenta.Alphabet, compania mama a Google, a anuntat vineri ca Departamentul de Justitie a solicitat, la sfarsitul lunii august, informatii si documente legate de anchetele antitrust anterioare care au avut loc impotriva companiei. Alphabet a adaugat intr-un document depus la comisia pentru bursa si valori mobiliare ca se asteapta la solicitari similare din partea procurorilor generali si ca va colabora cu autoritatile de reglementare.La nivel federal, Departamentul de Justitie si Comisia Federala pentru Comert investigheaza Facebook, Google, Apple si Amazon pentru posibila incalcare a legislatiei in domeniul concurentei.Presedintele Trump a cerut o supraveghere mai stricta a companiilor de media sociala si a Google, pe care le acuza ca au defavorizat politicienii conservatori, fara sa prezinte si dovezi.