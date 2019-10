Libra sau puterea banului

Bunul Mister Zuckerberg

Soferii de taxi din lumea intreaga se revolta pentru ca un serviciu de taximetrie pe nume Uber le strica modelul de afaceri. Instantele inca dau verdicte in favoarea acestui vechi model si impotriva Uber - dar pana cand?Hotelurile inregistreaza mai putine rezervari, pentru ca oamenii prefera tot mai mult servicii de genul AirBnB. Si aici tribunalele decid impotriva noii concurente din Internet, pentru ca noul model de afaceri presupune folosirea spatiului de locuit, care nu este deloc abundent in majoritatea oraselor, in alt scop.Societatile de telefonie pierd din cifra de afaceri pentru ca, de pe un continent pe celalalt, convorbirile au loc gratuit prin servicii ca WhatsApp. Furnizorii de programe TV prin cablu nu o duc nici ei prea bine, deoarece tot mai multi oameni, mai ales tineri, prefera servicii de streaming ca Netflix sau DAZN, care le ofera tot ce doresc.Are de suferit si comertul cu amanuntul, din cauza ca aceleasi produse se pot cumpara prin cateva clicuri pe Amazon si alte portaluri comerciale similare.Intelegem acum literalmente ce inseamna mesajele pe care le-am tot auzit, cum ca digitalizarea nu ne schimba doar viata de zi cu zi, ci si multe branse industriale sau din sectorul serviciilor.Pare un proces care nu mai poate fi oprit si nici macar nu este de imaginat ca aceasta roata ar mai putea fi intoarsa. Vizata este acum o alta bransa majora - cea a finantelor.Asa-numitele criptomonede sunt deja demult in atentia opiniei publice, dar au avut pana acum mai degraba o imagine negativa. Cea mai cunoscuta dintre ele, Bitcoin, s-a facut cunoscuta prin evolutii de curs neobisnuite si cu solicitarile unor infractori de pe Internet care nu au acceptat rascumparari decat sub forma de Bitcoin.Criptovalutele sunt un cadou divin si pentru mafia drogurilor si crima organizata. Pentru ca urma acestui tip de bani se pierde aproape perfect in adancurile necunoscute ale lumii digitale.Dar se stie ca orice prietenie se termina cand vine vorba de bani. De aceea, supraveghetorii financiari din lumea banilor analogi privesc cu mare scepticism aceste digi-monede nou aparute.Pana acum, nu s-a intamplat mare lucru. Dar ceva este pe cale sa se intample: in urma cu ceva vreme, gigantul online Facebook si-a facut publice planurile de lansare a unei valute digitale, Libra.Ca de obicei, cand Mark Zuckerberg vine cu astfel de idei, el prezinta de bunavoie doar aspectele bune ale initiativei. Servicii de Internet pana in cele mai indepartate colturi ale lumii - desigur o idee exclusiv umanitara. Acum, o moneda digitala care ar urma sa faca transferurile de bani la fel de rapide, sigure, ieftine si simple ca un mesaj pe WhatsApp (sa ne amintim ca WhatsApp este parte din grupul Facebook).Obiectivul consortiului Libra nu ar fi profitul, ci ajutorarea celor 1,7 miliarde de oameni care nu au acces la servicii financiare. Deci si aici tot o idee exclusiv umanitara.Doar ca lipseste, de fapt, increderea in faptul ca Zuckerberg si ai sai ar fi preocupati doar de aspectele pozitive. De ce altfel au intors brusc spatele acestui proiect nume ca Ebay, Paypal, Mastercard si Visa? De ce se agita brusc supraveghetorii financiari si ministrii de Finante? De ce a fost Zuckerberg supus timp de sase ore unor audieri dure intr-o comisie speciala a Congresului american?Nici macar seful celei mai mari banci din lume, Jamie Dimon de la JP Morgan Chase, nu pare atat de sigur pe el si suveran cand afirma ca Libra nu ar avea "nici un viitor" si nu se "va intampla niciodata". Incearca sa-si faca singur curaj?Teama principala este ca, atunci cand un concern cu puterea de piata a Facebook, cu ai sai 2,4 miliarde de utilizatori, intra pe piata financiara, stabilitatea acesteia va fi serios periclitata.Mai mult: acest pas ar putea submina major rolul dolarului american ca principala valuta mondiala. Lucru care ar avea urmari dramatice pentru politica externa americana: numeroase sanctiuni impuse unor regimuri ostile sau dictatori functioneaza tocmai prin intermediul dolarului. Or, acest lucru nu ar mai fi posibil.Ca e vorba de spalare de bani sau de finantarea terorismului: atunci cand fluxurile de bani nu mai sunt urmaribile si verificabile (ceea ce este destul de greu de facut deja in ziua de azi), atunci lucrurile ar putea scapa de sub control.S-au desteptat pana si europenii. Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, s-a plasat in primele randuri ca luptator anti-Libra, a primit de curand aplauze la Washington chiar de la seful Federal Reserve pentru analiza sa de risc privind criptovaluta Facebook.Scholz nu vrea doar sa blocheze Libra, ci sa vina chiar cu o alternativa rapida si ieftina in transferurile internationale de bani. "Avem nevoie de un Euro digital", ar fi lozinca sa, una sustinuta si de asociatia bancilor private germane.Mai mult: daca nu o facem noi, o vor face altii.Suna deja ca o copie a proiectului lui Mark Zuckerberg. Acesta din urma a venit cu un argument tare in fata congresmenilor americani: ei ar face bine sa-i aprobe proiectul Libra, pentru ca daca America nu face nimic in acest domeniu (Zuckerberg s-a referit la Facebook), atunci o vor face altii - in China ar exista deja demult planuri similare, iar acestea ar fi mult mai periculoase.Marea intrebare este deci urmatoarea: vor mai detine pe viitor statele monopolul banilor, vor ajunge in acest rol firme private ca Facebook sau operatorii unor ferme de servere, care vor scoate pe banda rulanta Bitcoins in lumea intreaga?Batalia pentru banii viitorului este in plina desfasurare.