PayPal, primul membru care se retrage din Libra Association

"Continuam sa sustinem aspiratiile Libra si dorim sa continuam dialogul referitor la modalitatile prin care vom putea sa colaboram in viitor", a anuntat PayPal intr-un comunicat.Libra Association, cu sediul in Geneva, a anuntat ca este constienta de provocarile intampinate in incercarile sale de a "reconfigura" sistemul financiar."Tipul de provocare care va reconfigura sistemul financiar oferit oamenilor, nu institutiilor furnizoare de servicii, va fi dificila. Dedicarea acestei misiuni este mai importanta pentru noi decat orice altceva. Mai bine sa stim acum despre aceasta lipsa de dedicare, decat mai tarziu", a anuntat Libra Association intr-un comunicat.Reprezentantii Facebook au refuzat sa comenteze. Facebook a anuntat planurile de a lansa o moneda digitala in iunie 2020, in parteneriat cu alti membri ai Libra Association, dar proiectul a intampinat rapid dificultati in cauza reticentei autoritatilor de reglementare la nivel mondial.Reuters a relatat saptamana trecuta ca Facebook ar putea amana lansarea Libra pentru a raspunde ingrijorarilor autoritatilor de reglementare.Wall Street Journal a relatat la inceputul acestei luni ca Visa si Mastercard isi reconsidera la randul lor implicarea im proiectul Libra, pentru ca nu doresc sa atraga atentia autoritatilor de reglementare.Franta si Germania au anuntat in septembrie ca nu vor permite ca Libra sa functioneze in Europa si au sustinut in schimb dezvoltarea unei criptomonede publice.In urma retragerii PayPal, Libra Association are acum 28 de membri, intre care Uber Technologies, Lyft si Spotify Technologies."Asteptam cu interes intalnirea Consiliului Libra, in 10 zile, si vom oferi informatii in urma acesteia, inclusiv detalii despre cele 1.500 de entitati care si-au exprimat interesul de a participa", a anuntat Libra Association pe Twitter.