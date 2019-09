Cat ar trebui sa ne ingrijoreze planul Facebook cu interfata creier-computer?

"Viziunea noastra pentru aceasta bratara este sa le permita oamenilor sa controleze dispozitivele la fel de natural ca miscarea membrelor. Iata cum va functiona: neuronii din maduva spinarii trimit semnale electrice catre muschii mainii sa actioneze intr-un fel specific, pentru fiecare miscare in parte. Bratara va decoda respectivele semnale si le va "traduce" intr-un semnal digital, pe care dispozitivul tau mobil il poate intelege, astfel incat tu sa interactionezi in mediul digital cu minim efort. De exemplu, poti da share la o fotografie pe Facebook doar printr-o miscare de deget - sau doar intentionand sa faci asta.



O astfel de tehnologie are potentialul de a deschide o noua serie de posibilitati si de a duce creativitatea la un alt nivel. Asa ar putea arata interactiunea noastra cu Realitatea Augumentata (AR) si cu Realitatea Virtuala (VR). Ar putea schimba modul in care ne conectam."

"Problema este ca sansele ca tehnologia CTRL-Labs sa ajunga pe piata si sa fie folosita intr-un mod care sa conteze sunt foarte mici cu Facebook la carma. Orice alta companie s-ar fi descurcat mai bine din acest punct de vedere. Practic, se repeta povestea cu Oculus. (...) In ciuda ingrijorarilor mele ca modelul de business al Oculus nu e compatibil cu afacerea de baza a Facebook, executivii retelei sociale sustin ca acest lucru nu conteaza atata vreme cat invinge competitia in domeniul VR si ii ofera spatiul de manevra necesar pentru a testa diverse lucruri, chiar daca tehnologia nu va beneficia de un avant prea mare."

"Sincer, o posibila interpretare a evenimentelor recente ar putea fi ca retelele sociale conduc un vast si ingrijorator experiment de a se juca cu subconstientul uman. Acum, inclusiv cei de la Facebook vor realiza o modalitate ca mintile noastre sa manifeste o consecinta directa in lumea fizica. Implicatiile ar putea fi numeroase.



Exista multe dezbateri in lumea tehnologiei despre teorii precum cea a singularitatii, ipoteza simularii, riscul ca o inteligenta artificiala puternica sa scape din mainile creatorilor umani si sa preia controlul lumii. Si lista poate continua. Dar poate ca ar trebui sa luam aceste teorii ca pe niste metafore. Poate ca robotii suprainteligenti si malitiosi suntem (si am fost dintotdeauna) chiar noi, oamenii..."

Ziare.

com

In ultima vreme, tot mai multe companii sunt investigate de autoritati pentru incalcarea drepturilor utilizatorilor, asa ca lansarea unei interfete creier-computer ar trebui sa fie un subiect delicat si atent monitorizat de toti actorii implicati, de la producatori, la autoritati si potentiali clienti.Doar ca Facebook pare ca ignora toate aceste aspecte si lasa pe mai tarziu ingrijorarile ce inconjoara o astfel de tehnologie.Poate pentru ca, pentru Mark Zuckerberg, este mai important sa prinda acest val decat sa se preocupe de impactul urias pe care l-ar putea avea o interfata ce citeste gandurile oamenilor, scrie The Verge Un prim pas a fost facut de Facebook in iulie, cand a anuntat ca a lucrat cu specialisti de la Universitatea California pentru a realiza o interfata care ar putea ajuta oamenii sa scrie cu puterea gandului. Altfel spus, cand auzi o intrebare, te gandesti la raspuns, iar programul decodeaza activitatea ta cerebrala si afiseaza pe ecran raspunsul (fara ca tu sa il tastezi, de ex.). Rezultatele primelor experimente sunt substantiale, gradul de acuratete fiind intre 61 si 76%.La inceputul acestei saptamani, Facebook a mai facut un pas in fata catre crearea unei interfete complet functionale creier-computer. In contextul in care este subiectul unor investigatii ce vizeaza posibile practici de competitie neloiala, Facebook a achizitionat CTR-Labs, producatorul unei bratari capabile sa transforme semnalele electrice din creier in date de intrare pentru un sistem computerizat (asa-numitul "click cu ajutorul mintii").Pretul de achizitie a fost substantial: intre 500 de milioane si un miliard de dolari, dupa estimarile Bloomberg , fiind a doua cea mai mare achizitie din ultima vreme, dupa firma de ochelari de realitate virtuala Oculus, pentru care a platit doua miliarde de dolari.Andre "Boz" Bosworth, care se ocupa de divizia hardware a Facebook, a oferit cateva detalii despre aceasta achizitie, intr-o postare Ar fi oare o idee buna? Ca ar usura interactiunea cu AR si VR, raspunsul ar fi "da". Dar - sa fim seriosi - utilitatea unei interfete creier-computer nu s-ar opri aici. Si ar putea deveni un pericol. Ori poate ca Facebook tocmai asta urmareste - sa impiedice tehnologia sa ajunga in acel punct. Iata cum argumenteaza Ben Thompson - analist american specializat in business, tehnologie si media:Dar daca totul merge prea bine? Matt Levine - antreprenor si editorialist la Bloomberg - cugeteaza astfel:Insa mai trebuie sa treaca ceva vreme pana cand vom afla deznodamantul. Ce e clar acum este ca Facebook vrea sa-si distruga competitia si in domeniul VR, asa cum a facut cand a cumparat Instagram (care a omorat Snapchat si a bagat Twitter in coma la cativa ani dupa achizitia de catre Mark Zuckerberg).Prin urmare, intrebarea pe care ar trebui sa o punem este: vor interveni autoritatile de reglementare atunci cand proiectul inceput de CTR-Labs isi va atinge scopul suprem? Si daca da, cum?