Ce inseamna sa fii seful Facebook: Zuckerberg isi poate sterge mesajele trimise, dar utilizatorii obisnuiti nu

Acum, reteaua de socializare anunta ca va lansa functia "unsend" pentru toata lumea la un moment dat, arata Business Insider Joi, TechCrunch a sustinut faptul ca destinatari ai unor mesaje transmise de Mark Zuckerberg au raportat faptul ca acestea au disparut.Functia aceasta este disponibila doar pentru unii directori ai Facebook.Descoperirea a starnit valva imediat, unii acuzand ca reteaua sociala are ceva de ascuns.La randul sau, compania sustine ca a sters mesajele ca urmare a problemelor avute de Sony Pictures in 2014."Dupa ce emailurile Sony Pictures au fost sparte in 2014, am facut o serie de schimbari pentru a proteja comunicarile directorilor nostri", a spus un reprezentant al Facebook pentru TechCrunch."Acestea includ limitarea perioadei de pastrare a mesajelor lui Mark Zuckerberg in Messenger. Am facut acest lucru in deplina conformitate cu obligatiile legale pentru pastrarea mesajelor", a precizat reprezentantul Facebook.Vineri, Facebook a declarat pentru TechCrunch ca in lunile urmatoare va lansa functia de dezactivare a mesajelor pentru toti utilizatorii.A.G.