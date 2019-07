Co-fondatorul Facebook, Chris Hughes,colaboreaza cu guvernul SUA pentru dezmembrarea retelei sociale

Ziare.

Chris Hughes, care a fost coleg de camera cu Mark Zuckerberg in timpul studiilor la Harvard este unul dintre cei mai vocali opozanti ai dominatiei globale manifestate de Facebook. Intr-un articol publicat in luna mai, Hughes, acum in varsta de 35 de ani, a afirmat ca Facebook detine un monopol si a facut apel la organismele americane sa desprinda reteaua sociala de platformele sale conexe, Instagram si WhatsApp Hughes a parasit Facebook in 2007 si lucreaza cu autoritatile americane intr-un posibil caz anti-trust, potrivit jurnalistilor de la New York Times.. Potrivit acestora, Facebook a facut mai multe achizitii pentru a-si asigura controlul asupra pietei.Zuckerberg a fost obligat sa apara in fata Congresului american in 2018 pentru a raspunde problemelor legate de expunerea datelor utilizatorilor.Autoritatile americane investigheaza masura in care platformele Facebook distrug competitia.Departamentul de Justitie arata ca ia in considerare "ingrijorarea generala" privind impactul retelelor sociale, al motoarelor de cautare si al vanzarilor online.Investigatorii strang informatii din partea publicului si al altor reprezentanti din domeniu.Nu este cunoscut exact rolul lui Hughes in investigatie dar se considera ca el poate face legatura cu fosti angajati si competitori ai Facebook.Dezvaluirile vin la o zi dupa ce Facebook a recunoscut ca a fost deschisa o investigatie anti-trust din partea Comisiei Federale de Comert.Compania a primit o amenda de 5 miliarde de dolari in urma scandalului Cambridge Analytica , Facebook fiind acuzat ca a oferit date confidentiale ale utilizatorilor.Cei de la Facebook au fost obligati sa infiinteze un organism independent care sa se ocupe de confidentialitatea, organism asupra caruia Zuckerberg sa nu poata avea niciun control.Congresul american s-a aratat preocupat si de aspecte legate de companii precum Google sau Amazon.Chris Hughes a lucrat cu Zuckerberg inca din 2002 pentru a construi Facebook. Acum, co-fondatorul retelei sustine ca "si este ne-americana. Este timpul sa fie dezmembrat Facebook".Hughes l-a acuzat pe Zuckerberg ca a dus compania intr-o directie gresita din cauza colegilor care nu l-au contrazis: "Mark e un om bun. Dar sunt suparat ca se concentreaza pe crestere si sacrifica siguranta si politetea pentru mai multe accesari. Sunt ingrijorat ca Mark s-a inconjurat cu o echipa care ii intareste convingerile in loc sa i le puna la indoiala".