Conferinta de Securitate de la Munchen: Zuckerberg cere reglementari pentru social media

Zuckerberg sustine ca Facebook a imbunatatit modul in care combate influentarea alegerilor online si a continuat apelurile pentru reglementarea companiilor din sectorul mediei sociale, transmite Reuters."Consider ca ar trebui sa existe reglementari pentru continutul daunator... exista intrebarea legata de cadrul legal care ar trebui folosit. In prezent, exista doua cadre legale pentru industriile existente, este cel pentru ziare si media existenta si modelul pentru telecomunicatii, legat de "datele care trec prin sistem", dar o companie de telecomunicatii nu este raspunzatoare daca cineva afirma ceva daunator la telefon".Zuckerberg mai considera "ca noi ar trebui sa fim undeva la mijloc".Facebook si alti giganti ai mediei sociale, intre care Twitter si Google, parte a grupului Alphabet, sunt supusi unor presiuni tot mai mari pentru a contracara mai bine guvernele si grupurile politice care se folosesc de platformele lor pentru a raspandi informatii false si inselatoare.Zuckerberg a spus ca a angajat 35.000 de oameni pentru a evalua continutul online si a implementa masuri de securitate.Echipele respective si tehnologia automata a Facebook suspenda in prezent peste 1 milion de conturi false pe zi, a spus Zuckerberg, care a adaugat ca "marea majoritate a acestor conturi sunt detectate la cateva minute dupa inregistrare"."Bugetul nostru este mai mare astazi decat veniturile avute de companie la listarea sa la bursa, in 2012, cand aveam un miliard de utilizatori", a spus seful Facebook.