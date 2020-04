Facebook a cheltuit in 2019 peste 23 de milioane de dolari pentru securitatea si calatoriile lui Mark Zuckerberg

Ziare.

In 2018, Facebook a cheltuit in acest scop circa 20 de milioane de dolari, iar in 2017 suma de 9,1 milioane de dolari.Salariul anual al lui Zuckerberg a ramas la 1 dolar in 2019.Fondurile includ aproximativ 10,463 de milioane de dolari pentru "costuri legate de securitatea personala a lui Zuckerberg la locuinta sa si in timpul calatoriilor personale".Alte 10 milioane de dolari au fost necesare pentru protejarea lui Zuckerberg si a familiei acestuia. Prin comparatie, in 2018, Facebook a cheltuit 9,95 de milioane de dolari pe securitate privata si 7,5 milioane de dolari in 2017.Documentul mai arata ca Zuckerberg a avut nevoie de 2,95 de milioane de dolari pentru calatorii private cu avionul. In 2018, costurile de acest tip s-au ridicat la 2,59 de milioane de dolari, iar in 2017 la 1,52 de milioane de dolari.Toate cheltuielile sunt inregistrate ca "alte compensatii" pentru Zuckerberg.In acelasi timp, directorul operational al Facebook, Sheryl Sandberg, a primit un salariu de baza de 875.000 de dolari, in crestere de la 843.000 de dolari in 2018. Ea a primit si un bonus de 902.740 de dolari, mai mare fata de cel de 638.000 de dolari in 2018, si premii in actiuni de 19,67 de milioane de dolari. Sandberg a primit premii in actiuni de 18,42 de milioane de dolari in 2018.Costurile de securitate pentru Sandberg au fost de 4,37 de milioane de dolari in 2019, fata de 2,9 milioane de dolari in 2018. Utilizarea unui avion privat de catre Sandberg a costat Facebook 1,3 milioane de dolari in 2019, fata de 908.677 de dolari in 2018. Costurile includ tariful pentru pasager, carburant, echipajul si costurile de catering, raportate de o companie charter, a aratat Facebook.In 2019, Facebook a raportat patru trimestre consecutive cu crestere de sub 30%, incheind anul cu un avans al veniturilor de 24,7% in trimestrul patru, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.Actiunile Facebook au atins un maxim record pe 29 ianuarie, de 224,2 dolari pe actiune, inainte de a scadea in tandem cu restul pietei, la un nou minim al ultimelor 52 de saptamani, de 137,1 dolari pe unitate, atins pe 18 martie. Titlurile Facebook au incheiat trazactiile de vineri la 175,19 de dolari pe unitate.