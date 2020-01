Facebook, data in judecata pentru presupuse practici anticoncurentiale

Ziare.

Plangerile au fost depuse la Tribunalul districtului de nord din statul California."Facebook s-a confruntat cu un pericol existential din partea aplicatiilor mobile si, desi ar fi putut raspunde concurand cu ceea ce se cuvine, a ales in schimb sa-si foloseasca puterea pentru a elimina in mod intentionat concurenta", a declarat Yavar Bathaee, partener in firma de avocatura Pierce Bainbridge si avocat al acuzarii.Facebook a indicat ca va lupta in instanta in acest dosar.Cazul este o escaladare a disputelor avute de Facebook cu mici dezvoltatori de aplicatii care au construit companii pe baza accesului la datele de utilizator. Facebook a taiat accesul pentru anumite aplicatii inca din 2012, desi a permis accesul pentru alte aplicatii.Mii de pagini de email-uri interne au fost dezvaluite in urma unui proces in instanta pornit de Six4Three, dezvoltatorul unei aplicatii foto.Facebook face obiectul unor numeroase anchete si pentru posibile incalcari a legislatiei antitrust in intreaga lume.