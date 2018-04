Facebook face schimbari importante la termenii de utilizare a retelei

Ziare.

Compania a anuntat ca va publica proiectele de revizuire a doua documente care sunt aplicate la nivel mondial, termenii de utilizare a serviciului si politica Facebook referitoare la date si ca asteapta reactii la acestea, inainte de a le adopta definitiv, transmite Reuters.Versiunile actualizate nu vor solicita noi drepturi de colectare, utilizare sau transferare a datelor si nu vor afecta setarile referitoare la confidentialitate pe care oamenii le folosesc in conturile lor de Facebook, a spus Rob Sherman, director adjunct pentru probleme de confidentialitate, intr-un interviu telefonic."Scopul este sa oferim oamenilor mai multe detalii", a spus Sherman.Compania care opereaza cea mai mare retea de socializare din lume a fost implicata intr-o serie de scandaluri care au redus increderea utilizatorilor, clientilor de publicitate, parlamentarilor si investitorilor.Facebook a recunoscut in martie ca informatiile personale a peste 50 de milioane de utilizatori au ajuns in mod incorect in posesia firmei de consultanta politica Cambridge Analytica, care a lucrat la campania electorala a presedintelui Donald Trump, in 2016.Totodata, Facebook si toate celelalte companii care intra in contact cu informatii personale ale clientilor din Uniunea Europeana trebuie sa respecte o lege care va intra in vigoare luna viitoare, care va introduce noi masuri de protectie a datelor.Nerespectarea noii legi, cunoscuta sub numele de Reglementari Generale de Protectie a Datelor (GDPR), poate duce la o amenda de pana la 4% din veniturile anuale.Directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, a declarat, marti, ca Facebook vrea sa aplice la nivel mondial aceleasi principii legale, in spirit, dar nu si-a asumat ferm un astfel de angajament.Proiectul referitor la politica datelor include angajamente precum "Nu vindem nimanui niciun fel de informatii, nu o vom face niciodata".Afirmatii similare au mai fost introduse si in alte documente ale Facebook, dar nu si in cea mai recenta versiune a politicii in domeniul datelor.Facebook va colecta reactii fata de aceste proiecte timp de sapte zile si, in functie de raspunsurile primite, va revizui documentele, a spus Sherman.