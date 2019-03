Facebook isi schimba strategia, pentru a acorda prioritate respectarii vietii private

Ziare.

Conform acestuia, Facebook trebuie sa devina o retea mai unificata si mai concentrata asupra schimburilor private de informatii, iar nu spre publicarea mesajelor care sa ajunga la un numar mare de persoane, cum este in prezent, precum si asupra formatului de tip "story", mesaje care dispar dupa 24 de ore."Cand ma gandesc la viitorul internetului, cred ca o platforma de comunicatii private va deveni mult mai importanta decat platformele deschise de astazi", a declarat el, anuntand, de asemenea, intentia de a face posibile platile online "sigure", scrieAceasta schimbare pare ca raspunde noilor cerinte ale utilizatorilor. "Astazi vedem deja ca mesajele private, postarile cu durata de viata limitata si formatul grupurilor restranse de prieteni au cea mai mare crestere de popularitate in comunicarea online", a scris Mark Zuckerberg pe pagina sa de Facebook.Criticat intens in trecut pentru atitudinea sa considerata prea laxa fata de problema protectiei datelor personale, seful Facebook si-a anuntat inclusiv intentia de a unifica din punct de vedere tehnic reteaua sociala cu celelalte servicii ale companiei: Messenger, Instagram si WhatsApp.Astfel, va fi posibil sa se faca schimb de mesaje intre utilizatorii Facebook direct prin intermediul acestor retele, care ar putea trece la criptarea datelor, ceea in prezent se intampla doar in WhatsApp. "In urmatorii ani, vom reconstrui serviciile oferite in jurul acestor idei", a spus Mark Zuckerberg.Chiar daca "nu avem in prezent cea mai buna reputatie relativ la capacitatea noastra de a construi servicii care sa protejeze viata privata (...), putem evolua construind acele servicii pe care oamenii le doresc cu adevarat", a asigurat Zuckerberg.