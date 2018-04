Facebook, la rascruce. Mark Zuckerberg a salvat situatia, purtand costum si cravata, dar democratia e inca amenintata

Promisiunea ca utilizatorii vor prelua din nou controlul asupra propriilor vieti

Facebook poate deveni complice al sistemelor politice autoritare

Razbunarea presei traditionale

Facebook si, in general, platformele de social-media au adus o schimbare pozitiva, accelerand distribuirea informatiilor cu impact major asupra relatiilor inter-umane si asupra culturii. Dar in orice schimbare majora se ascunde si o mare capcana, aceasta conexiune realizata intre oameni prin intermediul computerului a generat si o mare vulnerabilitate care consta in pericolul pierderii controlului asupra vietii personale.Mark Zuckerberg, 33 de ani, s-a prezentat in fata alesilor americani decis sa-si puna cenusa in cap si sa salveze tot ce se mai putea salva. A reusit mai mult decat se astepta, dar asta cu compromisuri serioase si cu, cel mai probabil, o reducere serioasa a veniturilor din publicitate.Implementarea unor reguli mai stricte in ce priveste protectia datelor personale va insemna costuri mai mari pentru companii pentru a ajunge la potentialii clienti. In lipsa unor informatii precise despre acestia, oferite cu "generozitate" pana acum de platformele sociale, direct sau indirect, costurile de promovare a produselor vor creste."Compania a facut mai multe anunturi despre care a spus ca vor ajuta oamenii sa aiba un control mai bun asupra informatiilor personale. Facebook a interzis accesul agentilor de publicitate la informatii oferite de o a treia parte, care le-a permis comerciantilor sa tinteasca din ce in ce mai multi utilizatori. Compania a promovat, de asemenea, modalitati prin care oamenii isi pot descarca si revizui datele postate pe Facebook de-a lungul timpului", scrie cotidianul american New York Times Mark Zuckerberg, miliardarul care purta numai tricouri si hanorace de culoare gri, a mai facut un compromis si s-a imbracat in costum pentru a participa la audieri. Se pare ca si asta l-a ajutat, respectul aratat alesilor americani a fost bine primit, iar intrebarile oamenilor politici au avut ca scop rezolvarea problemei si nu neaparat distrugerea companiei.Dupa aceste audieri, un lucru e cert, Facebook se va schimba.Mark Zuckerberg a declarat punctual ca platforma va limita interferentele unor puteri straine in procesele electorale din alte state. Facebook va monitoriza mult mai atent perioadele de campanie, iar mesajele care au rol de divizare a societatii nu vor mai fi distribuite chiar daca au multe citiri.Dar cum va reusi acest lucru ramane deocamdata un mister, iar momentul in care platforma sociala va trebui sa-si asume rolul de moderator universal in ce priveste postarile nu e foarte departe.Mai mult, exista o mare posibilitate ca Facebook sa se transforme intr-un cenzor si sa limiteze libertatea de exprimare a unor opozanti ai guvernelor autoritare. O scrisoare deschisa trimisa de mai multi activisti din Vietnam care se opun politicii guvernamentale acuza faptul ca postarile lor sunt cenzurate, iar conturile suspendate."Fara un proces de analiza nuantata, Facebook risca sa devina complice in actiunile de cenzura ale guvernului", scriu protestatarii din Vietnam, citati de Washington Post Trebuie precizat ca un astfel de fenomen prezentat de reprezentantii societatii civile din Vietnam se intampla si in Romania. Sute de conturi ale unor protestatari din Piata Victoriei si ale unor voci critice la adresa Guvernului PSD au fost suspendate pe perioade de pana la 30 de zile.Aceasta criza a retelelor sociale poate fi privita si ca o razbunare tarzie a presei traditionale, care si-a pierdut din influenta tocmai din cauza dezvoltarii social-media.Inlocuirea editorilor, cei care ierarhizeaza informatiile in functie de importanta, de impact asupra comunitatilor si de un sistem de valori, cu functii algoritmice a creat situatia complicata de acum. Un algoritm poate fi manipulat de un program (virus) astfel incat sa-i altereze functiile.Exista o mare posibilitate ca marile companii digitale sa-si modifice structurile de personal, fiind obligate sa se adapteze la noile prevederi legale ce privesc protectia datelor private. O astfel de lege a fost adoptata in Uniunea Europeana, iar statele membre fac pregatiri pentru a o pune in aplicare.E de asteptat ca gigantii Facebook, Google, Apple si Amazon sa adopte prevederile legii europene si sa le impuna ca standard international.Mark Zuckerberg a declarat ca in scurt timp va face asta. E greu de spus cum vor afecta aceste modificari relatia dintre utilizatori si platformele de social-media, dar se vor ridica ziduri.Viitorul Facebook nu este amenintat dupa aceste doua zile de audieri, dar compania a primit un serios avertisment, iar un proces de reglementare declansat de congresul american ar putea insemna o lovitura fatala pentru industria comunicarii digitale.