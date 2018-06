Facebook renunta la proiectul maret al avionului solar

Ziare.

Facebook, la fel ca Google, incearca sa extinda acoperirea Internetului la nivel mondial, pentru a aduce crestere propriilor afaceri. Ambele companii au in plan diverse strategii in acest sens.Una dintre aceste strategii este reprezentata de drone sau chiar avioane care sa zboare suficient de jos si de mult pentru a transmite Internet in zonele care in mod normal nu au o conexiune stabila.Din aceasta categorie facea parte si Aquila, un gigantic avion in forma de V, cu aripi foarte lungi si bazat pe energie solara. Facebook spera sa-l poata folosi ca un mijloc de furnizare a unei conexiunii la Internet.Insa compania americana tocmai a anuntat ca renunta la dezvoltarea lui Aquila, la facilitatea dedicata special si la cele 16 joburi responsabile de intretinere si dezvoltare.Avionul celor de la Facebook a devenit public in 2015 si a fost testat pentru prima oara in 2016. A fost un test esuat, care s-a incheiat cu o aterizare fortata si defectarea serioasa a avionului.Fara sa ofere foarte multe amanunte, cei de la Facebook s-au limitat in a declara ca s-a dovedit ca folosirea unui avion pentru Internet nu este practica.