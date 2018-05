Ziare.

Facebook si-a imbunatatit optiunea de securizare a conturilor prin intermediul telefoanelor mobile, numita si autentificare in doi pasi. Aceasta forma de securizare adauga un nivel suplimentar de securitate, pe langa autentificarea cu nume si parola, prin necesitatea unui cod temporar.Pana acum, al doilea pas din cadrul acestei forme de autentificare consta in trimiterea unui cod pe SMS pe care utilizatorul trebuia sa-l introduca in momentul logarii pe Facebook pentru a-si confirma identitatea.Acum, Facebook adauga posibilitatea generarii acelui cod prin intermediul aplicatiilor specializate in coduri de autentificare, cum este Google Authenticator sau Duo Security. In locul codului primit prin SMS, utilizatorul trebuie sa deschida aplicatia de autentificare care-i va genera automat codul necesar logarii.Vechea optiune, care consta in codurile primite prin SMS, ramane valabila, utilizatorii putand opta intre aceasta si generarea codurilor cu ajutorul aplicatiilor specializate. Date fiind problemele de securitate ale mesajelor mobile, aplicatiile de autentificare reprezinta solutia mai sigura pentru utilizatori.Chiar sistemul folosit de Facebook pentru a trimite SMS-uri a avut mai multe probleme in ultima vreme. Printre acestea, trimiterea din cauza unu bug de mesaje care nu aveau legatura cu procesul de logare si chiar postarea pe wall-ul utilizatorului, fara acordul acestora, a mesajelor din SMS-urile respective.Cu aceeasi ocazie, Facebook a si simplificat procesul de configurare a autentificarii in doi pasi, acesta fiind acum mai simplu si mai accesibil inclusiv utilizatorilor cu mai putine cunostinte tehnice.Autentificarea in doi pasi se poate activa din sectiunea "Security and Login" a paginii de setari Facebook. Acolo exista optiunea numita "Use two-factor authentication", unde utilizatorii pot alege intre SMS-uri si aplicatii de autentificare.