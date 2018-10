Mai multi actionari Facebook cer inlaturarea lui Zuckerberg de la conducere

Ziare.

com

Propunerea, care va fi votata la adunarea generala a actionarilor care va avea loc in mai 2019, cere consiliului de administratie al Facebook sa transforme postul de presedinte al board-ului intr-o functie independenta, arata Reuters.Facebook nu a raspuns imediat solicitarilor de comentarii.Trezoreriile statelor Illinois, Rhode Island si Pennsylvania si trezorerierul orasului New York, Scott Stringer, s-au alaturat propunerii facute in acest sens de fondul de hedging Trillium Asset Management in luna iunie."Facebook are un rol extins in societate si in economia noastra. Au o responsabilitate sociala si financiara sa fie transparente - acesta este motivul pentru care cerem independenta si responsabilitate in board-ul companiei", a spus Stringer.Potrivit propunerii, lipsa unui presedinte independent si a supravegherii a contribuit la gestionarea necorespunzatoare a unei serii de controverse grave, inclusiv implicarea Rusiei in alegerile din Statele Unite si scurgerea de date catre Cambridge Analytica.Zuckerberg detine aproximativ 60% din drepturile de vot, potrivit unei declaratii depuse in aprilie la autoritatile de reglementare.Fondurile de pensii din New York City detineau aproximativ 4,5 milioane de actiuni Facebook, la 31 iulie.Trezoreria din Pennsylvania detine 38.737 de actiuni Facebook, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, iar Trillium 53.000 de actiuni.Datele referitoare la detinerile trezoreriilor din Illinois si Rhode Island nu au fost disponibile imediat.