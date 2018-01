Mai tii minte cand Mark Zuckerberg, seful Facebook, te facea idiot?

Ziare.

Au intrat deja in negura timpului vremurile cand am avut conturi pe Hi5 si pe MySpace. Pe cel din urma site n-am avut mare activitate, pentru ca lumea din jur era stransa mai degraba pe Hi5. Niciuna din retelele sociale n-a fost ceva serios, asa cum ai spune despre Facebook acum. Daca pe vremea aia site-urile de genul erau o distractie, pe reteaua de acum poti ajunge foarte usor sa te iei (prea) in serios. S-ar putea, insa, sa iti scape cateva lucruri din vedere.