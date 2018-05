Mark Zuckerberg a fost audiat in Parlamentul European. Ce a promis si cat a convins? (Video)

Masurile luate dupa scandalul Cambridge Analytica

Cum foloseste Facebook inteligenta artificiala

Fake news

Reglementarea Internetului

PE: Scuzele nu sunt suficiente

El a mai spus, intre altele, ca reglementarea Internetului este inevitabila, dar este important ca aceasta sa fie stabilita corect, pentru a nu impiedica dezvoltarea, si a mentionat ca poate fi asteptat ca incepand din 25 mai Facebook sa respecte in totalitate noul Regulament General privind Protectia Datelor (GDPR), act care fixeaza un nou standard general pentru protectia datelor consumatorilor.In deschiderea audierii sale, Zuckerberg a facut o declaratie in care s-a referit la partile pozitive ale platformei de socializare Facebook. El a facut referire la faptul ca platforma a fost un instrument util in urma atacurilor teroriste, cand utilizatorii acesteia au folosit instrumentul "safety check" pentru a-si asigura persoanele dragi ca sunt in siguranta. El a mai spus ca refugiatii care ajung in Europa folosesc Facebook pentru a pastra legatura cu familiile lor si pentru a gasi noi comunitati aici, dar si ca 18 milioane de afaceri mici din Europa folosesc Facebook in prezent, in mare parte gratuit."Insa a devenit evident in ultimii doi ani ca nu am facut suficient pentru a impiedica ca aceste instrumente sa fie folosite in mod gresit sau abuziv. Aici ne referim la stirile false, la interventii din afara granitelor in alegeri si la dezvoltatori care au folosit abuziv date ale utilizatorilor. Aceasta a fost o greseala si imi pare rau", a spus Zuckerberg, adaugand ca este hotarat sa "indrepte lucrurile".El a mai spus ca va dubla numarul persoanelor care lucreaza la securitate in cadrul companiei, pana la peste 20.000 pana la sfarsitul acestui an."Acest lucru ne va afecta in mod considerabil profitabilitatea, dar", a spus Mark Zuckerberg.Despre scandalul Cambridge Analytica, Zuckerberg a spus, in discursul sau de inceput, ca au existat mai multe schimbari pe care compania le-a facut sau le-a promis in urma izbucnirii acestuia. Intre aceste schimbari, el a mentionat: limitarea volumului de date pe care le pot colecta aplicatiile, sfatuirea utilizatorilor sa verifice setarile privitoare la siguranta aplicatiilor pe care le folosesc si anchetarea tuturor aplicatiilor care au primit multe date ale utilizatorilor inainte de izbucnirea acestui scandal.Zuckerberg a adaugat ca Facebook va lansa o optiune de "stergere a istoricului", prin care utilizatorii vor putea elimina datele de pe profilul si din browserul platformei."Facebook joaca un rol pozitiv in alegerile din jurul lumii, ajutand liderii sa se conecteze in mod direct cu votantii. Sunt hotarat sa continui sa construiesc instrumente care aduc oamenii impreuna, in moduri semnificative", a mai spus Zuckerberg."In 2016, eram prea lenti in a identifica interventiile ruse prin intermediul Facebook in alegerile prezidentiale din SUA. La acea vreme, ne concentram mai mult la atacurile cibernetice traditionale", a adaugat Zuckerberg, precizand ca de atunci, compania a facut investitii considerabile pentru a evolua in acest sens.Zuckerberg a mentionat ca Facebook a identificat si a eliminat conturi false si a eliminat modalitatile prin care se putea obtine profit din spamuri cu stiri false.El a facut referire si la crearea recenta a unor instrumente pentru transparenta in privinta reclamelor de pe Facebook, promitand ca acestea vor fi lansate in aceasta vara la nivel mondial.Mark Zuckerberg a ascultat intrebarile, notandu-le pentru a raspunde la acestea la finalul audierii. Dupa ce i-au fost adresate toate intrebarile, Mark Zuckerberg a spus, referitor la discursul instigator la ura si cenzura, ca politica Facebook era sa actioneze dupa ce cineva indica existenta unei astfel de probleme."Acum, in 2018, avem capacitatea de a utiliza mai multe instrumente de inteligenta artificiala pentru a identifica direct un astfel de continut. De exemplu, daca ne uitam la continut terorist, sistemele noastre reusesc acum sa identifice 99% din continutul gruparilor al Qaida si ISIL inainte ca acesta sa ne fie semnalat de altcineva", a spus Zuckerberg.Potrivit lui, compania a lucrat si la imbunatatirea raspunsului la anunturi legate de suicid sau autovatamare prin Facebook Live, cu timpul de reactie ajuns la 10 minute."Nu vom fi niciodata perfecti. Adversarii nostri, mai ales in ceea ce priveste interventiile in alegeri, vor avea acces la aceleasi instrumente ca noi. Insa, viziunea noastra este sa trecem de la managementul reactiv la o atitudine mai proactiva", a explicat el.Zuckerberg a mentionat si moduri de a combate stirile false, in functie de modalitatile in care apar acestea."Primul este spam-ul. Modul de a combate spam-urile este de a elimina posibilitatea de obtinere de profit din acestea. Cea de-a doua categorie este reprezentata de lupta impotriva conturilor false. Am eliminat aproximativ 580 de milioane de conturi false in ultimul trimestru. Ultima categorie este reprezentata de persoanele binevoitoare, dar care distribuie intamplator informatii care sunt false demonstrabil. Nu vrem sa spunem noi cine are dreptate si cine nu - lucram cu terti care verifica datele si spunem public cine sunt acestia. Iar daca ei spun ca o informatie este falsa, demonstrabil, incercam sa o afisam mai putin", a explicat el.CEO-ul Facebook a raspuns si la intrebari legate de siguranta desfasurarii alegerilor."Stiu ca vor fi multe alegeri importante in Europa in urmatorii ani. (...) Una dintre prioritatile de top ale companiei este sa impiedicam interventiile in alegeri, asa cum au incercat rusii sa intervina in alegerile din 2016 din SUA", a spus el.Mai multe intrebari care i-au fost adresate lui Mark Zuckerberg s-au referit la reglementarea mediului online."Internetul devine din ce in ce mai important in vietile oamenilor. Reglementarea Internetului este inevitabila. Insa, este important sa fie stabilita corect, sa ne asiguram ca avem reguli care protejeaza oamenii, care sunt flexibile, nu impiedica accidental dezvoltarea noilor tehnologii precum Inteligenta Artificiala (AI) si nu impiedica un student in camera sa de camin - cum am fost eu - sa poata dezvolta noul produs grozav", a spus Zuckerberg.CEO-ul Facebook a raspuns si la o intrebare legata de competitivitate si de posibilul monopol al Facebook."Noi existam intr-un mediu foarte competitiv, in care oamenii folosesc multe instrumente diferite pentru a comunica. O persoana obisnuita foloseste opt instrumente diferite, asa ca din punctul meu de vedere apar intotdeauna noi tipuri de media", a mai spus CEO-ul Facebook.Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa ce a urmat intalnirii cu Mark Zuckerberg ca institutia va urmari ca promisiunile acestuia sa fie respectate."Zuckerberg a raspuns la multe intrebari si a fost de acord sa trimita raspunsuri in scris la toate intrebarile la care nu a putut raspunde, din cauza lipsei de timp. Sigur ca scuzele oferite de Zuckerberg nu sunt suficiente. Dorim un angajament al sau si vom urmari ca aceste promisiuni sa fie respectate. Asteptam raspunsurile sale in scris referitoare la Cambridge Analytica. Este evident ca un astfel de incident nu trebuie sa se repete.El a vorbit despre angajamentul sau in vederea intensificarii verificarilor, astfel incat sa se asigure ca atunci cand vine vorba de evenimente de importanta majora, de alegeri europene, de exemplu, astfel de incidente sa nu se mai intample. El a vorbit si despre noile reguli privitoare la protectia datelor, care vor intra in vigoare peste doua zile", a spus Tajani."Vom continua sa monitorizam evolutia. Zuckerberg a spus ca un reprezentant al Facebook va veni sa vorbeasca in fata comisiei LIBE, pentru o oferi detalii tehnice in aceste privinte", a adaugat el.Mai multi jurnalisti au intrebat cine a insistat ca intalnirea cu Zuckerberg sa aiba acest format, in contextul in care mai multi membri ai Parlamentului European prezenti la audiere au spus ca nu a existat suficient timp pentru ca CEO-ul Facebook sa raspunda la intrebari."Conferinta Presedintilor a fost de acord cu acest format. El nu era obligat sa vina. Nu este cetatean european. El a raspuns invitatiei noastre. Intalnirea a durat peste o ora si jumatate. Au fost multe intrebari si el a petrecut o jumatate de ora oferind raspunsuri la acestea si a promis ca va oferi si raspunsuri in scris ulterior (...) Intalnirea a durat mai mult decat era planuit", a spus Tajani, mentionand ca membrii PE au profitat de sansa lor de a-i adresa intrebari lui Zuckerberg, desi stiau ca acesta are putin timp la dispozitie.Intrebat ce poate face Parlamentul European pentru a impiedica monopolul Facebook, Tajani a spus ca asigurarea concurentei loiala intra in atributiile Comisiei Europeana.