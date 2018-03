Mark Zuckerberg a fost convocat in Parlamentul britanic, dupa scandalul furtului de date Facebook

I have today written to @facebook CEO Mark Zuckerberg calling on him to give oral evidence to @CommonsCMS following recent reports in @guardian and @nytimes pic.twitter.com/y5xnGHzaNI - Damian Collins (@DamianCollins) March 20, 2018

Cum au fost folosite datele utilizatorilor

Instrument de razboi psihologic

Damian Collins, un membru al Camerei Comunelor, i-a trimis marti o scrisoare oficiala lui Mark Zuckerberg prin care il invita sa fie audiat de Comisia pentru Activitati Digitale, Cultura, Media si Sport."Comisia parlamentara a formulat in mod repetat solicitari adresate Facebook privind modul in care diverse companii obtin si utilizeaza datele din conturile retelei de socializare online; principala intrebare este daca au fost folosite date fara acceptul utilizatorilor. Raspunsurile oficiale au subestimat in mod consistent acest risc, iar comisia parlamentara a fost indusa in eroare", se arata in scrisoarea adresata directorului general al Facebook.Dupa aparitia informatiilor privind activitatile companiei de analize politice Cambridge Analytica, Guvernul britanic, institutii ale Uniunii Europene si membri ai Congresului SUA si-au anuntat intentia de a lansa investigatii.Pe fondul disputelor generate de criticile privind presupusa implicare a retelei de socializare online Facebook in campanii pentru dezinformare,, informeaza New York Times.Alex Stamos pledase pentru transparenta in legatura cu interferentele Rusiei si pentru masuri de securitate, dar intampinase opozitie din partea colegilor. In contextul disputelor, atributiile lui Alex Stamos au fost incredintate altor persoane in decembrie 2017, dar el urma sa ramana oficial in functie pana in august 2018.O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani , in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "razboi psihologic".Un activist pentru transparenta, Christopher Wylie, a dezvaluit pentru publicatiile New York Times si Observer ca firma Cambridge Analytica, detinuta de miliardarul specializat in tranzactii speculative Robert Mercer si condusa la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorala a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a milioane de alegatori americani pentru a construi un puternic program software in scopul anticiparii si influentarii preferintelor electorale.Aceeasi companie de analize a fost implicata in campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit). Steve Bannon a devenit in august 2017 director al echipei de campanie a lui Donald Trump.Firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate.Christopher Wylie, care a colaborat cu un profesor de la Universitatea Cambridge pentru obtinerea datelor, a declarat pentru publicatia Observer: "Am exploatat platforma de socializare online Facebook pentru a obtine milioane de profiluri ale alegatorilor. (...) Aceasta a fost baza pe care a fost construita compania".Documente obtinute de publicatia Observer si confrmate de Facebook releva ca, pana la sfarsitul anului 2015, compania Cambridge Analytica colecta date online la un nivel fara precedent. Facebook nu avertizase inca utilizatorii si luase doar masuri limitate pentru securizarea datelor a peste 50 de milioane de persoane.Potrivit cotidianului New York Times,Informatiile au fost colectate printr-o aplicatie numita "thisisyourdigitallife", creata de profesorul Aleksandr Kogan in mod independent de activitatea sa de la Universitatea Cambridge. Prin intermediul companiei sale, Global Science Research (GSR), in colaborare cu firma Cambridge Analytica, sute de mii de utilizatori Facebook au fost platiti sa faca teste de personalitate sub pretextul folosirii datelor pentru studii academice. Insa aplicatia colecta si datele din listele de "prieteni" ale celor care au acceptat testele, astfel ca au fost obtinute profilurile a zeci de milioane de persoane, potrivit The Guardian.Christopher Wylie a vorbit despre ceea ce a numit "instrumentul de razboi psihologic al lui Steve Bannon". El a explicat ca Steve Bannon si Robert Mercer au avut ideea de a utiliza printr-o metodologie militara megadate si retele de socializare online pentru "operatiuni informationale" asupra electoratului din Statele Unite.Christopher Wylie a contribuit cu idei si s-a ocupat de aplicarea proiectului, inainte de a deveni, in primavara anului 2017, denuntatorul proiectului.De asemenea, Wylie s-a numarat printre sursele care au furnizat informatii pentru un articol scris in 2017 de publicatiile Guardian / Observer intitulat "Marele jaf britanic Brexit", un material care a realizat conexiuni intre campania pentru iesirea din UE, alegerea lui Donald Trump in functia de presedinte al SUA si activitatile Rusiei."Pentru acesti oameni, regulile nu conteaza. Pentru ei, este vorba de un razboi si totul este corect. Vor sa poarte un razboi cultural in Statele Unite ale Americii. Firma Cambridge Analytica trebuia sa furnizeze arsenalul pentru acest razboi cultural", a explicat, pentru NYT, Christopher Wylie.Compania Facebook a anuntat ca a decis suspendarea conturilor firmei Cambridge Analytica, al lui Christopher Wylie si Aleksandr Kogan, un profesor ruso-american."Este vorba despre o inselatorie. Vom lua toate masurile necesare pentru stergerea datelor sustrase, vom initia actiuni judiciare contra autorilor activitatilor ilegale", a declarat Paul Grewal, vicepresedintele Facebook.Firma Cambridge Analytica este investigata in Marea Britanie de Parlament si de autoritatile de reglementare sub acuzatia unor activitati ilegale in campania privind referendumul pe tema apartenentei tarii la Uniunea Europeana.