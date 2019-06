Mark Zuckerberg anunta oficial ca lanseaza criptomoneda Libra

Ziare.

com

Misiunea Libra este de a crea o infrastructura financiara globala simpla pentru miliarde de oameni din intreaga lume. Aceasta moneda are la baza tehnologia blockchain, iar planul este de a fi lansata in 2020."Capacitatea de a folosi bani mobili poate avea un impact pozitiv important asupra vietii oamenilor, pentru ca nu ai intotdeauna bani lichizi, care pot fi nesiguri, si nu necesita plata unor comisioane suplimentare pentru transferuri.Acest lucru este important, mai ales pentru oamenii care nu au acces la o banca traditionala sau la servicii financiare. In prezent, exista aproximativ 1 miliard de oameni care nu au un cont bancar, dar au telefon mobil", a scris Zuckerberg."Aspiram sa facilitam tuturor sa trimita si sa primeasca bani la fel cum poti utiliza aplicatii pentru a trimite mesaje si fotografii in timp real. Pentru a facilita acest lucru, Facebook infiinteaza o filiala independenta numita Calibra, care va crea servicii ce vor permite trimiterea, cheltuirea si economisirea in moneda Libra, incepand cu un portofel digital care va fi disponibil in WhatsApp si Messenger, precum si ca aplicatie individuala, incepand de anul viitor", a explicat fondatorul Facebook.Calibra va fi reglementata la fel ca ceilalti furnizori de servicii de plati. Orice informatie furnizata Calibra va fi pastrata separat de informatiile furnizate Facebook. De la inceput, Calibra va permite transferul de Libra aproape oricui detine un smartphone, gratuit sau la un cost foarte mic."In timp, speram sa oferim mai multe servicii oamenilor si companiilor, cum ar fi plata facturilor prin apasarea unui buton, cumpararea unei cafele prin scanarea unui cod sau calatoriile cu transporturile publice fara a avea nevoie de cash sau de o cartela de metrou", a scris Zuckerberg.Pe langa eforturile Facebook, multe alte companii vor construi propriile servicii utilizand Libra, de la companii de plati precum Mastercard, PayPal, PayU, Stripe si Visa si servicii populare cum sunt Booking, eBay, Farfetch, Lyft, Spotify si Uber la organizatii non-profit care au o activitatea importanta pentru incluziunea financiara, ca Kiva, Mercy Corps si Women's World Banking, si companii din spatiul criptomonedelor, ca Anchorage, Coinbase, Xapo si Bison Trails."Speram sa avem peste 100 de membri co-fondatori ai Libra Association in momentul lansarii retelei, anul viitor", a scris Zuckerberg.Toate acestea se vor baza pe tehnologia blockchain, descentralizata, ceea ce inseamna ca reteaua va fi administrata de multe organizatii diferite, nu doar de una singura, facand-o mai echitabila.Reteaua va fi accesibila oricui are o conexiune la Internet, costurile si comisioanele vor fi scazute, iar securitatea va fi asigurata prin criptare."Este o parte importanta a viziunii noastre pentru o platforma sociala axata pe respectarea confidentialitatii, unde poti interactiona asa cum doresti in mod privat, de la mesagerie la plati sigure", a aratat Zuckerberg.Confidentialitatea si siguranta vor fi asigurate pentru fiecare pas. De exemplu, Calibra va avea o echipa dedicata de experti in managementul riscurilor, axati pe prevenirea utilizarii Calibra in scopuri frauduloase."Vom oferi o protectie impotriva fraudelor, astfel incat oamenii care vor pierde monedele Libra sa fie despagubiti. Credem totodata ca este important ca oamenii sa aiba posibilitatea de a alege, asa ca veti avea optiunea de a utiliza portofele ale unor terte parti din reteaua Libra", a explicat seful Facebook.Acesta a mai scris ca mai sunt multe de invatat si de facut inainte ca Libra sa fie pregatita pentru lansarea oficiala."Stim ca este o initiativa si o responsabilitate majora si suntem hotarati sa o facem bine. Am colaborat cu factori de decizie si experti din domenii precum incluziunea financiara, economie, securitate, confidentialitate si tehnologie blockchain si vom continua sa le ascultam opiniile in timp ce analizam cea mai buna modalitate de progres" a mai scris Zuckerberg, care si-a exprimat si recunostinta fata de toate companiile, organizatiile si institutiile academice care fac parte din Libra Association.