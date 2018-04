Mark Zuckerberg, audiat in Congresul SUA in scandalul "Cambridge Analytica": Este greseala mea si imi pare rau

Ziare.

com

El a prezentat o serie de masuri pe care le va lua pentru a preveni aparitia unei situatii similare."Facebook este o companie optimista si idealista. In cea mai mare parte a existentei noastre, ne-am concentrat pe tot binele pe care il poate genera conectarea oamenilor. In timp ce Facebook s-a dezvoltat, oamenii au primit un nou instrument puternic pentru a ramane conectati la persoanele pe care le indragesc. Recent, am vazut miscarea #MeToo pe Facebook, iar dupa uraganul Harvey, oamenii au folosit platforma si 70 de milioane de afaceri mici au folosit Facebook pentru a crea locuri de munca si pentru a se dezvolta", si-a inceput Zuckerberg discursul in Congresul american.El a spus, insa, ca este evident ca nu a facut suficient pentru a preveni ca aceste instrumente sa fie folosite si pentru a face rau si ca este greseala sa si ii pare rau."Acest lucru se aplica pentru fake news si pentru ingerinta in alegeri. Nu am privit o imagine mai larga a responsabilitatii noastre. Aceasta a fost o mare greseala. A fost greseala mea si imi pare rau. Eu am infiintat Facebook, eu il conduc si eu sunt responsabil pentru ceea ce se intampla pe aceasta platforma", a adaugat el.Zuckerberg a mai spus ca nu este suficient ca Facebook sa conecteze oamenii, ci trebuie sa se asigure ca aceste conexiuni sunt pozitive."Nu este suficient sa conectam oamenii, trebuie sa ne asiguram ca acele conexiuni sunt pozitive. Nu este suficient sa le oferim oamenilor o voce, trebuie sa ne asiguram ca ei nu folosesc aceasta voce pentru a le face rau altor oameni sau pentru a raspandi informatii eronate. Nu este de ajuns sa le oferim oamenilor control asupra informatiilor lor, trebuie sa ne asiguram ca dezvoltatorii carora ei le ofera aceste informatii le protejeaza, de asemenea", a explicat el."In consiliul Facebook, avem responsabilitatea nu doar de a construi instrumente, ci de a ne asigura ca aceste instrumente sunt folosite pentru a face bine. Va dura ceva timp sa realizam toate schimbarile pe care trebuie sa le facem, dar eu sunt hotarat sa reusim. Acest demers include modul in care protejam informatiile oamenilor si in care sa salvgardam alegerile din lume", a continuat Zuckerberg.Mark Zuckerberg a mentionat"Mai intai, intelegem exact ce a facut Cambridge Analytica si vom informa toate persoanele care au fost afectate. Ce stim acum este ca Cambridge Analytica a accesat abuziv informatii, cumparandu-le. Cand am contactat Cambridge Analytica initial, reprezentantii companiei ne-au spus ca au sters datele. Acum o luna, am auzit noi informatii potrivit carora aceasta promisiune a fost falsa. In prezent lucram cu guverne din SUA, Regatul Unit si din jurul lumii pentru a realiza un audit complet a ceea ce am facut si pentru a ne asigura va vor sterge orice date detin inca", a mai spus CEO-ul Facebook.Zuckerberg a mai spus ca"In al doilea rand, pentru a ne asigura ca nici un alt dezvoltator de aplicatii foloseste date in mod impropriu, investigam fiecare aplicatie. Pentru a preveni dezvoltarea acestei situatii, ne asiguram ca nu pot accesa in prezent la fel de multa informatie. Vestea buna este ca am facut deja schimbari majore pe platforma noastra in 2014, care ar fi putut preveni aceasta situatie cu Cambridge Analytica sa se intample din nou astazi", a explicat el."Insa, sunt mai multe lucruri de facut. Principala mea prioritate a fost intotdeauna misiunea noastra sociala de a conecta oamenii, construind comunitatea si contribuind la aducerea oamenilor mai aproape unii de altii. Publicitarii si dezvoltatorii nu vor avea o alta prioritate deasupra acestei atat timp cat eu conduc Facebook", a mai spus Zuckerberg."Am fondat Facebook cand eram in facultate. Ne-am dezvoltat mult de atunci. Acum servim peste doua miliarde de oameni din jurul lumii. In fiecare zi, serviciile noastre sunt folosite de oameni pentru a ramane conectati cu cele mai importante persoane pentru ei. Cred mult in ceea ce facem si stiu ca atunci cand vom infrunta aceste provocari ne vom uita in urma la ajutarea oamenilor de a se conecta si acordarea mai multor persoane o voce ca la o forta pozitiva in lume. Inteleg ca aceste probleme despre care vorbim astazi nu sunt doar probleme pentru Facebook si pentru comunitatea noastra. Sunt probleme si provocari pentru noi toti, ca americani", a mai spus Zuckerberg, inainte de intrebarile din partea comisiilor.Audierea lui Mark Zuckerberg continua la momentul transmiterii acestei stiri.Scandalul Cambridge Analytica a izbucnit in luna martie. Atunci a fost raportat faptul ca firma sustinuta de Robert Mercer, simpatizant al lui Donald Trump , si condusa in trecut de Steve Bannon, fost consilier al actualului presedinte american, a obtinut informatii personale despre 50 de milioane de utilizatori Facebook fara a avea permisiunea.Aceste informatii au fost folosite pentru a influenta procesul electoral din 2016. Cifra s-a dovedit a fi mult mai mare, iar reprezentanti ai Facebook au transmis ca peste 70 de milioane dintre cei 87 de milioane de utilizatori afectati sunt din Statele Unite, peste 1 milion, din Filipine, Indonezia si Marea Britanie. Alte peste 2,5 milioane, din Uniunea Europeana.