Mark Zuckerberg "da socoteala" in fata Congresului American despre Cambridge Analytica

Mark Zuckerberg este CEO-ul si fondatorul Facebook . Desi amploarea retelei de socializare a explodat in ultimii ani, principiile de baza pe care functioneaza platforma raman in continuarea cele definite de Zuckerberg in urma cu aproximativ 14 ani. Mai mult decat atat, spre deosebire de alti directori de companie, fondatorul Facebook continua sa se implice in activitatile de zi cu zi ale celei mai mari retele de socializare.