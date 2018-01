Planurile Facebook au fost anuntate oficial si schimbarile vor fi radicale

Ziare.

Zuckerberg deja si-a anuntat angajamentul de a repara Facebookul, rezolutia sa pentru 2018. El a explicat intr-o postare pe Facebook ca problema Internetului este ca devine prea centralizat si controlat doar de cateva companii uriase, printre care si Facebook."Multi dintre noi am intrat in tehnologie deoarece credeam ca poate fi o forta de descentralizare, care le ofera oamenilor puterea", a scris el. "In anii 1990 si 2000, majoritatea oamenilor credeau ca tehnologia va fi o forta de descentralizare. Dar, astazi, multi oameni si-au pierduta speranta in acea premisa. Cu cresterea unui numar mic de companii mari de tehnologie - si cu guvernele care folosesc tehnologia pentru a urmari cetatenii - multi oameni cred ca tehnologia mai degraba centralizeaza puterea decat o descentralizeaza".Pentru a combate acest lucru, Zuckerberg crede ca Bitcoin si alte tehnologii pot veni in ajutor.