Probleme la Facebook? Zuckerberg este mai bogat ca oricand si mai are putin pana-l depaseste pe Buffett

Conform indicelui Bloomberg Billionaires, diferenta dintre cei doi miliardari scazuse la doar 29 de milioane de dolari saptamana aceasta, pe fondul avansului actiunilor Facebook, pe de o parte, si al declinului averii presedintelui si CEO-ului Berkshire Hathaway, pe de alta parte, noteaza Bloomberg Intre timp, Buffett s-a mai distantat, insa perspectivele par sa ii fie favorabile lui Mark Zuckerberg.Averea acestuia din urma, care ocupa in prezent locul al patrulea in topul celor mai bogati oameni din lume, dupa Jeff Bezos, Bill Gates si Warren Buffett, este mai mare ca oricand, conform datelor Bloomberg, care monitoreaza evolutia activelor lui Zuckerberg incepand cu 2012, cand Facebook a devenit companie publica. Din aceasta avere de peste 81 de miliarde de dolari, actiunile Facebook au o pondere de 98%. De asemenea, Zuckerberg detine o casa in Palo Alto, California, estimata la 9 milioane de dolari, un teren in Hawaii in valoare de 100 de milioane de dolari, precum si active lichide.Dupa declinul cunoscut in luna aprilie, pe fondul scandalului Cambridge Analytica privind datele personale ale utilizatorilor, actiunile Facebook s-au apreciat miercuri cu 2,3%, in urma vestii ca Instagram, platforma detinuta de compania lui Zuckerberg, a depasit 1 miliard de utilizatori lunari. Totodata, Instagram a anuntat lansarea unei platforme pentru videoclipuri de lunga durata.Intre timp, averea lui Buffett, odata cel mai bogat om din lume, se afla in scadere, in contextul in care CEO-ului Berkshire se concentreaza pe activitati filantropice. Cunoscutul investitor a donat actiuni Berkshire Hathaway, majoritatea fundatiei lui Bill Gates, a caror valoare ar depasi astazi 50 de miliarde de dolari.In 2010, Buffet a lansat impreuna cu Gates actiunea The Giving Pledge, prin care si-au propus sa inspire miliardarii din intreaga lume sa isi doneze cea mai mare parte din avere.In 2015, Zuckerberg si sotia sa, Priscilla Chan, au anuntat la randul lor ca vor dona 99% din actiunile Facebook propriei fundatii caritabile, Chan Zuckerberg.C.S.