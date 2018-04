Scandalul Cambridge Analytica: Zuckerberg spune ca Facebook are nevoie de cativa ani pentru a rezolva problemele

Ziare.

In cadrul unui interviu, Zuckerberg sustine ca una dintre problemele platformei de media sociale este ca este "idealista" si ca se concentreaza asupra aspectelor pozitive ale legaturilor dintre oameni."Cred ca acum oamenii se concentreaza in mod corect asupra unor riscuri si dezavantaje. Cred ca vom iesi din aceasta groapa, dar va dura cativa ani. Mi-as dori sa putem rezolva toate aceste probleme in trei sau sase luni, dar realitatea este ca solutionarea unor chestiuni va dura mai mult timp", a spus Mark Zuckerberg.Fondatorul Facebook a aparat politicile companiei sale si a respins criticile venite din partea directorului general al companiei Apple, Tim Cook."Consider ca argumentul 'nu platiti pentru Facebook, asa ca nu ne pasa de voi' este extrem de nepotrivit. Si deloc in concordanta cu adevarul. Realitatea este ca, daca vrei sa construiesti un serviciu care sa ajute la conectarea tuturor persoanelor in lume, atunci sunt o multime care nu isi pot permite sa plateasca. Prin urmare, ca si in cazul multor media, un model sustinut de publicitate este singurul model rational", a mai spus Zuckerberg.Congresul Statelor Unite i-a cerut in mod formal, la 23 martie, lui Mark Zuckerberg sa depuna marturie in cazul Facebook-Cambridge Analytica . Zuckerberg a declarat ca este dispus sa fie audiat, daca in acest fel vor fi furnizate toate informatiile relevante despre acest caz.Un activist pentru transparenta, Christopher Wylie, a dezvaluit pentru publicatiile The New York Times si Observer ca firma Cambridge Analytica, detinuta de miliardarul specializat in tranzactii speculative Robert Mercer si condusa la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorala a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a peste 50 de milioane de alegatori americani pentru a construi un puternic program software in scopul anticiparii si influentarii preferintelor electorale.Aceeasi companie de consultanta a fost implicata in campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit).Steve Bannon a devenit in august 2017 director al echipei de campanie a lui Donald Trump.Potrivit sursei citate, compania Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. Facebook nu avertizase utilizatorii si luase doar masuri limitate pentru securizarea datelor.