Se lanseaza ''Facebook News'', un flux de stiri realizat in cooperare cu mass-media

"De mai multi ani discut cu organe de presa si cu jurnalisti despre cum am putea sustine jurnalismul de calitate pe Facebook", a declarat Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, in anuntul privind lansarea 'Facebook News'."Jurnalismul este important pentru democratia noastra si pentru a face fata impreuna problemelor. Marilor servicii de Internet le revine responsabilitatea de a se asocia cu organele de presa pentru a instaura modele viabile pe termen lung pentru a finanta aceasta activitate importanta", explica Zuckerberg.El prezinta vineri la New York acest nou produs, impreuna cu Robert Thomson, director general al News Corp., grup al magnatului Rupert Murdoch din care fac parte in special Wall Street Journal si postul Fox News.Lansat vineri intr-o versiune test pentru un "subgrup" de utilizatori americani al caror numar nu a fost precizat, acest flux de stiri va fi realizat pe baza unei selectii efectuate de jurnalisti si de algoritmi de "personalizare"."Facebook News" va fi distinct de fluxul de informatii pe care utilizatorii le primesc prin "news feed", unde se gasesc si numeroase informatii care nu provin din mass-media consacrate, si va include de asemenea articole ale organizatiilor de presa partenere. Printre acestea din urma se vor numara peste 200 de institutii media, precum Wall Street Journal, Washington Post, People, posturile ABC, CBS News sau Fox News."Facebook News" le va oferi oamenilor mai mult control asupra articolelor pe care le vizualizeaza si posibilitatea de a explora o paleta mai larga ce domenii de interes, direct prin aplicatia Facebook, explica reteaua de socializare, adaugand ca acest flux va "evidentia principalele informatii nationale ale zilei" si va pune accentul pe "divertisment, sanatate, economie si sport", patru teme de interes principal pentru utilizatorii Facebook.Reteaua de socializare asigura ca si-a constituit deja o echipa de jurnalisti "independenti din punct de vedere editorial", care vor selecta articolele pe baza unor criterii vizibile pentru toata lumea.Aceasta initiativa ilustreaza - la fel ca si recentul proiect lansat pentru sustinerea presei locale americane - dorinta acestei platforme de a raspunde criticilor formulate de mass-media traditionale. Acestea din urma acuza Facebook ca este un actor major in raspandirea stirilor false si ca sifoneaza o parte a incasarilor din publicitate.