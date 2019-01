Zuckerberg a pierdut anul trecut mai multi bani decat orice alt miliardar. Cui i-a mers in schimb foarte bine

Ziare.

com

Averea neta a sefului Facebook s-a redus in 2018 de la aproximativ 75 de miliarde de dolari la inceputul anului la 52 de miliarde de dolari la sfarsitul lui decembrie, conform indicelui Bloomberg al miliardarilor Asta pentru ca averea lui Zuckerberg consta in cea mai mare parte in pachetul de actiuni detinute la Facebook, cu o pondere de 13% din total, care au fost puternic afectate anul trecut de scandalurile legate in general de confidentialitatea datelor utilizatorilor, cel mai rasunator dintre ele fiind scandalul Cambridge Analytica , in care a fost implicata compania.Actiunile Facebook s-au depreciat cu mai mult de 20% in iulie, dupa anuntarea unor rezultate financiare dezamagitoare pentru trimestrul al doilea. Cel mai scazut nivel a fost atins pe 24 noiembrie, cand averea lui Zuckerberg a ajuns la 52 de miliarde de dolari.Pierderile suferite de Zuckerberg in 2018 sunt mai mari decat cele inregistrate de oricine altcineva dintre cei care fac parte din top 500 al celor mai bogati oameni din lume.Anul trecut a fost in schimb foarte diferit pentru Jeff Bezos, singura persoana din lume a carei avere a trecut in 2018 de 100 de miliarde de dolari. La inceputul anului, Bezos l-a detronat pe Bill Gates din pozitia de cel mai bogat om de pe planeta, iar pe parcursul urmatoarelor 12 luni si-a sporit averea cu 24 de miliarde de dolari, la 125 de miliarde de dolari.Este singurul cu o avere de peste 99 de miliarde de dolari de pe lista celor mai bogati oameni din lume.C.S.