Zuckerberg e acuzat in instanta ca a transformat datele furate intr-o arma si a distrus 40.000 de companii

O companie care da in judecata Facebook intr-un tribunal din California sustine ca fondatorul retelei sociale a transformat abilitatea de a accesa datele din reteaua de prieteni a oricarui utilizator intr-o "" cu care a reusit sa distruga nu mai putin de 40.000 de companii.O plangere depusa saptamana trecuta la Curtea Superioara San Mateo atrage atentia asupra unor mail-uri si mesaje private dintre directorii executivi ai Facebook, inclusiv Mark Zuckerberg, in care s-a organizat o intreaga schema cu datele utilizatorilor pentru a falimenta alte companii.Bineinteles, Facebook neaga acuzatiile si a depus o motiune de respingere a cazului. In document se precizeaza ca primul amendament din Constitutia SUA protejeaza drepturile companiei de a lua "decizii editoriale" dupa cum crede de cuviinta.Compania care a facut chemarea in judecata, un fost start-up numit Six4Three, a venit cu mai multe argumente legale - mii de e-mail-uri mai exact - astfel incat cazul sa mearga mai departe.Facebook are termen pana martea viitoare sa depuna la randu-i o cerere prin care sa solicite secretizarea acelor mail-uri. In caz contrar, acestea vor fi facute publice.Six4Three sustine ca in continutul corespondentei se arata ca Facebook una a spus, alta a facut: a promis confidentialitatea datelor utilizatorilor, dar in privat le-a exploatat.Se afirma ca mail-urile si mesajele releva unSe arata ca Zuckerberg a, portretizand compania drept victima a unei parti terte care a abuzat de regulile privind colectarea si distribuirea datelor."Dovezile scoase la iveala de reclamant demonstreaza ca, ci a fost mai degraba o, cand nu a reusit sa anticipeze tranzitia oamenilor de la desktop la smartphone", se arata in document.Mark Zuckerberg ar fi investit masiv in reclamele pe desktop in 2012, insa in acelasi an lumea a inceput sa foloseasca din ce in ce mai mult telefoanele mobile. Neanticipand aceasta miscare din partea utilizatorilor, Zuckerberg le-a dat doua optiuni dezvoltatorilor: ori cumpara reclame extrem de scumpe pe serviciul mobil (care era prea putin folosit la acea vreme), ori nu mai au acces la datele despre utilizatori pe care le oferea Facebook."Zuckerberg a transformat datele a peste o treime din populatia planetei intr-o arma doar pentru a-si ascunde esecul, cand nu a reusit sa anticipeze trecerea de la desktop la telefoane mobile", potrivit documentului.Odata ce companiile cumparau reclame, iar afacerea incepea sa le mearga datorita datelor furnizate de Facebook (like-uri, data nasterii, lista de prieteni si altele), Facebook a putut si a si tintit companiile care obtineau profit serios.Astfel ca le-a cerut mai multi bani, le-au cooptat sau le-au distrus, se mai precizeaza in motiunea citata.Six4Three sustine ca in acest mod au fost fraudate 40.000 de companii, iar Zuckerberg ar fi planuit personal schema si chiar el decidea ce firme sa primeasca tratament preferential.Primul termen de judecata a fost stabilit pentru luna aprilie 2019.