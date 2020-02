Zuckerberg: Noua politica a Facebook va enerva multa lume

Ziare.

com

"Aceasta este noua noastra abordare si cred ca va enerva multa lume. Dar, sincer, si vechea abordare enerva multi oameni, asa ca haideti sa incercam ceva diferit", a spus Zuckerberg la evenimentul Silicon Slopes Tech Summit, care a avut loc vineri in Utah, transmite CNN Seful Facebook a precizat ca, mult timp, obiectivul companiei sale a fost acela de a nu face nimic care sa fie considerat "prea jignitor", insa acum vrea sa schimbe acest lucru, in lumina a ceea ce considera a fi cenzura excesiva."Ni se cere din ce in ce mai mult sa cenzuram o multime de tipuri diferite de continut, ceea ce ma incomodeaza foarte tare", a continuat Zuckerberg, recunoscand in acelasi timp responsabilitatea companiei de a elimina de pe platformele sale continutul legat de terorism, exploatarea copiilor sau instigarea la violenta."Vom elimina continut cu adevarat nociv, insa trebuie sa tragem linie undeva", a adaugat Zuckerberg.Anterior, fondatorul Facebook declarase ca scopul lui pentru urmatorul deceniu "nu este acela de a fi placut, ci inteles".Compania a fost criticata pentru ca permite reclame politice mincinoase pe platformele sale, asta in timp ce Twitter a decis sa interzica reclame politice de orice fel.C.S.