Zuckerberg, prima declaratie in scandalul Cambridge Analytica: Am facut si greseli

Scandalul Cambridge Analytica ajunge in Romania: Legatura cu victoria PSD din 2016

Prima reactie a lui Dragnea in acest scandal

"Vreau sa fac o actualizare a datelor despre situatia cu firma Cambridge Analytica, inclusiv despre masurile pe care le-am luat deja si pe care le vom lua. Avem responsabilitatea de a proteja datele utilizatorilor, iar, daca nu putem, nu meritam sa va oferim servicii. (...)Am luat masuri pentru a intelege ce s-a intamplat si pentru a ma asigura ca nu se va repeta. Vestea buna este ca cele mai importante masuri pentru a evita repetarea acestor lucruri au fost luate deja acum cativa ani. Dar am facut si greseli, mai avem de facut lucruri si trebuie sa intensificam masurile", a explicat Mark Zuckerberg."Pentru a evita aplicatiile abuzive, in anul 2014 am anuntat modificarea intregii platforme pentru a limita semnificativ cantitatile de date pe care le pot accesa astfel de aplicatii", a spus Zuckerberg, referindu-se la sistemul software dezvoltat de expertul Aleksandr Kogan si de firma Cambridge Analytica.Un cetatean american a intentat deja un proces in SUA impotriva retelei de socializare online Facebook si a firmei de analize politice Cambridge Analytica din cauza presupusei utilizari ilegale a datelor obtinute din conturile a aproximativ 50 de milioane de utilizatori.O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "razboi psihologic".Un activist pentru transparenta, Christopher Wylie, a dezvaluit pentru publicatiile The New York Times si Observer ca firma Cambridge Analytica, detinuta de miliardarul specializat in tranzactii speculative Robert Mercer si condusa la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorala a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a milioane de alegatori americani pentru a construi un puternic program software in scopul anticiparii si influentarii preferintelor electorale.Aceeasi companie de analize a fost implicata in campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit). Datele personale obtinute de Cambridge Analytica de la Facebook ar putea sa fi fost folosite de PSD in campania pentru parlamentarele din 2016 , potrivit unor date care arata ca Rupert Wolfe Murray a fost solicitat sa lucreze pentru campania social-democratilor.El a spus ca firma Cambridge Analytica a vrut sa il angajeze inainte de alegerile parlamentare din Romania, din 2016, pentru a lucra pentru Partidul Social Democrat (PSD), transmite Associated Press, citata de Washington Post. Rupert Wolfe Murray a declarat pentru Associated Press, miercuri, ca Mark Turnbull, un oficial al Cambridge Analytica, l-a contactat in august 2016.Acesta a citat un e-mail pe care Turnbull l-ar fi scris: "Ce am oferit este sa integram o echipa de doua persoane in echipa actuala... pentru a oferi sfaturi de strategie si asistenta de-a lungul campaniei... in decursul urmatoarelor doua, trei luni".Wolfe Murray spune ca a refuzat, pentru ca el nu lucreaza pentru partide politice. Ramane neclar daca firma Cambridge Analytica a jucat vreun rol in alegerile din decembrie 2016, unde PSD a castigat cu 46%.Platforma de investigatii RISE Projects a relatat ca SCL Group, o companie britanica de comunicare strategica afiliata British Analytica, si-a deschis birou in Romania in 2011.Datele personale obtinute de Cambridge Analytica de la Facebook fac si obiectul unor cereri formulate marti de procuraturile din statul New York si din districtul newyorkez Manhattan, in cadrul unei anchete comune.Aceste informatii au aparut in timp ce Dragnea dadea declaratii la Inalta Curte in dosarul in care este acuzat de abuz in serviciu pentru angajarea fictiva la Protectia Copilului Teleorman a doua secretare PSD.Asa ca, la iesirea de la proces, dupa cele 7 ore de audieri, jurnalistii l-au intrebat pe seful PSD cum comenteaza datele publciate de publicatii precum Associated Press si Washington Post. Nici vorba la PSD. Asta ar fi chiar culmea . Eu am inteles ca in alta parte s-a implicat", a spus scurt Dragnea.