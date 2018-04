Zuckerberg sustine ca si datele lui personale au fost folosite de Cambridge Analytica. Luam in considerare sa intentam un proces

Ziare.

com

Democratul Eliot Engel l-a intrebat pe Zuckerberg daca Facebook planuieste sa intenteze un proces impotriva lui Kogan, Cambridge Analytica sau Universitatea Cambridge University."Este o posibilitate pe care o luam in considerare. Am actionat deja suspendandu-l pe Kogan de pe platforma si vom realiza un audit pentru a ne asigura ca el va sterge toate datele pe care le detine", a raspuns CEO-ul Facebook."Am aflat ca exista un intreg program asociat cu Cambridge University, in care mai multi cercetatori, nu doar Aleksander Kogan, au dezvoltat aplicatii similare. Asa ca trebuie sa intelegem daca se petrece ceva rau la Cambridge University in ansamblu, ceva care ar necesita o actiune mai puternica din partea noastra", a adaugat el.La o intrebare a Annei Eshoo, o democrata din California, Zuckerberg a raspuns ca si datele lui personale au fost incluse intre cele folosite de Cambridge Analytica.Eshoo l-a mai intrebat pe Mark Zuckerberg daca el considera ca are obligatia morala sa conduca o platforma care protejeaza democratia. CEO-ul Facebook a raspuns afirmativ.Presedintele Comisiei, Greg Walden, care a deschis aceasta audiere a lui Zuckerberg, a precizat ca, desi Facebook s-a dezvoltat, este ingrijorat ca "platforma nu s-a maturizat"."In ciuda binelui pe care il aduce, Facebook poate fi un instrument pentru grupuri precum Rusia sau Cambridge Analytica (...) Avem nevoie de termeni cu privire la intimitatea noastra pe care sa ii putem intelege si legislatie pentru protejarea datelor", a spus la randul sau democratul Frank Pallone.Zuckerberg a repetat faptul ca profesorul Aleksander Kogan si reprezentantii Cambridge Analytica au obtinut si au folosit date in mod impropriu, in pofida faptului ca un senator, Richard Blumenthal, a lansat, marti, termenii serviciului, care ar fi aratat ca acestia au avut permisiunea de a distribui, vinde si transfera acele informatii.Cea de-a doua audiere a lui Mark Zuckerberg continua la momentul transmiterii acestei stiri.Scandalul Cambridge Analytica a izbucnit in luna martie. Atunci a fost raportat faptul ca firma sustinuta de Robert Mercer, simpatizant al lui Donald Trump , si condusa in trecut de Steve Bannon, fost consilier al actualului presedinte american, a obtinut informatii personale a 50 de milioane de utilizatori Facebook fara a avea permisiunea.Aceste informatii au fost folosite pentru a influenta procesul electoral din 2016. Cifra s-a dovedit a fi mult mai mare, iar reprezentanti ai Facebook au transmis ca peste 70 de milioane dintre cei 87 de milioane de utilizatori afectati sunt din Statele Unite, peste 1 milion, din Filipine, Indonezia si Marea Britanie. Alte peste 2,5 milioane, din Uniunea Europeana.