Zuckerberg vrea sa uneasca WhatsApp, Instagram si Facebook Messenger

Cele trei servicii vor ramane insa aplicatii independente, au declarat patru persoane implicate in acest proces, citate de New York Times.Facebook a anuntat ca lucreaza pentru imbunatatirea criptarii produselor de mesagerie si ca analizeaza modalitati prin care utilizatorii sa se conecteze mai usor intre retele."Au loc multe discutii si dezbateri, in conditiile in care incepem un lung proces de stabilire a detaliilor", a spus un purtator de cuvant.Dupa ce vor avea loc aceste schimbari, un utilizator al Facebook, de exemplu, va putea sa trimita un mesaj criptat cuiva care are doar cont pe WhatsApp, potrivit New York Times.Criptarea integrala (end-to-end encryption) protejeaza mesajele astfel incat acestea sa nu fie vizualizate decat de participantii la conversatie.