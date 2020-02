Adolescent ajuns in coma la spital, dupa o cearta pe o retea de socializare

Ziare.

Conflictul dintre cei doi pornise de pe o retea de socializare.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au fost sesizati, sambata, prin apel 112, cu privire la faptul ca pe o strada ar fi avut loc o altercatie in urma careia o persoana este inconstienta."Deplasati la fata locului, politistii au stabilit identitatea persoanelor implicate, fiind vorba despre 2 minori de 13, respectiv 15 ani. Din primele cercetari s-a stabilit faptul ca evenimentul s-ar fi produs pe fondul unui conflict pe o retea de socializare, din ziua precedenta. Astazi, cele doua persoane s-au intalnit intamplator, iar minorul de 15 ani l-a lovit pe cel de 13 ani cu pumnul, in zona fetei", au afirmat reprezentantii IPJ Constanta.In urma evenimentului, victima a fost transportata la spital in coma.Politistii constanteni continua cercetarile, in cauza fiind intocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunilor de vatamare corporala si tulburarea ordinii si linistii publice.Baiatul in varsta de 15 ani a fost retinut pentru 24 de ore