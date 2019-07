Ambasada Suediei marcheaza momentul Adi Minune de la Neversea printr-un mesaj savuros

Ziare.

"Asa sunt zilele mele, Una buna,Zece in care nu ii desconsider pe ceilalti in functie de cine sunt, pe cine iubesc sau ce fel de muzica asculta", este mesajul transmis pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei din Bucuresti. Reactia vine dupa ce in spatiul public au aparut o multime de comentarii legate de faptul ca la festivalul Neversea de pe litoral un DJ suedez a mixat melodia "Asa sunt zilele mele", interpretata de Adrian Minune.In ciuda comentariilor de pe Internet, oamenii prezenti pe plaja in acel moment au parut ca se simt foarte bine, cantand versurile si dansand pe ritmurile melodiei "Asa sunt zilele mele".A.G.