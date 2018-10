Facebook a anuntat ce informatii au sustras hackerii la atacul masiv din septembrie. 29 de milioane de profiluri sunt afectate

Ziare.

Compania Facebook a descoperit la sfarsitul lunii septembrie un atac cibernetic masiv. Hackerii, care nu au fost identificati, au exploatat ilegal o functie prin care au avut acces la date personale din conturile utilizatorilor.Vineri, Facebook a anuntat ca hackerii au accesat conturile a aproximativ 30 de milioane de utilizatori , sustragand datele din 29 de milioane de profiluri. Din 15 milioane de conturi online, hackerii au sustras numele si detalii de contact precum numere de telefon sau email. In alte 14 milioane de profiluri online au fost accesate numele de utilizator, datele despre gen, despre limba folosita, despre statutul in relatii, religie, orasul de domiciliu, data nasterii, informatii despre dispozitivul folosit pentru activitatile pe Facebook, despre educatie, loc de munca si ultimele zece locuri vizitate."Cooperam cu Biroul Federal de Investigatii (FBI), care investigheaza activ si ne-a cerut sa nu dezvaluim cine s-ar afla in spatele atacului informatic", a transmis compania Facebook.