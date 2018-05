Facebook a concediat un angajat care se lauda pe Tinder ca are acces la datele utilizatorilor

Ziare.

com

Un utilizator Twitter a postat imagini cu mesaje in care angajatul afirma ca este un "urmaritor profesionist" care cauta conturi detinute de hackeri.Seful de Securitate al companiei, Alex Stamos, a declarat ca Facebook va investiga situatia si va concedia imediat persoana in cauza.Accesul la informatii este inregistrat, iar compania detine sisteme dezvoltate sa detecteze si sa previna abuzul, a informat Stamos."Angajatii care abuzeaza de aceste controale vor fi concediati - punct", a subliniat acesta.Gigantul Facebook este deja cercetat in scandalul Cambridge Analytica, iar Mark Zuckerberg a fost deja audiat in Congresul Statelor Unite pe aceasta tema.