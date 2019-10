Facebook a lansat aplicatia Threads, concurent direct cu Snapchat

Ziare.

Acest nou serviciu oferit de gigantul retelelor de socializare se afla in concurenta directa cu aplicatia de mesagerie Snapchat.Threads este o aplicatie care foloseste o lista de "prieteni apropiati" (close friends) pe Instagram, reteaua de socializare dedicata imaginilor apartinand grupului condus de Mark Zuckerberg."Threads este cea mai rapida modalitate de a impartasi o fotografie sau un videoclip cu prietenii vostri apropiati de pe Instagram", a declarat directorul de strategie al Instagram, Robby Stein."Mesajele de pe lista voastra cu prieteni apropiati vor aparea atat in Threads, cat si in Direct (mesageria interna a aplicatiei Instagram), astfel incat sa puteti controla complet cum si cu cine doriti sa interactionati", a mai spus Stein.Aplicatia se deschide direct in camera video a telefonului pentru a permite trimiterea mai rapida de fotografii si inregistari video. Aceasta caracteristica este extrem de populara in randul publicului tanar, iubitor al comunicarii vizuale.Threads, care este disponibila la nivel mondial pe toate telefoanele cu sistemul de operare Android si pe iPhone, permite de asemenea utilizatorilor sa isi actualizeze starea pentru a indica activitatea pe care o desfasoara sau tipul locului in care se afla, fara a oferi o adresa exacta.