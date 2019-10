Facebook, Amazon si Google vor fi audiate in Congres

Ziare.

Presedinta Comisiei pentru companii mici din Camera Reprezentantilor, Nydia Velazquez, intentioneaza sa invite reprezentanti ai Facebook, Amazon.com si Google pentru a raspunde unor intrebari, la sfarsitul lunii octombrie sau la inceputul lui noiembrie, potrivit unui articol Bloomberg, citat de Reuters."Presedinta Velazquez considera ca firmele merita sa concureze in conditii echitabile si spera ca audierea va fi o oportunitate pentru comisie sa analizeze cum se descurca firmele mici, avand in vedere pozitia dominanta a marilor companii de tehnologie in domenii pornind de la comertul electronic pana la traficul pe internet", a declarat un purtator de cuvant al acesteia.Marile companii de tehnologie sunt deja tinta mai multor investigatii, intre care cele din partea unor parlamentari si a Departamentului de Justitie, una dintre teme fiind comportamentul anticoncurential.Amazon, Facebook si Google nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii.