Facebook avea un plan ca sa ne citeasca gandurile. Ce s-a ales de acest proiect?

Raspunsul la aceasta intrebare, in lumina evenimentelor actuale, poate fi diferit in functie de cine face produsul, scriu cei de la Playtehc.ro In aprilie anul trecut, Facebook anunta ca o echipa de 60 de experti din diferite domenii ale ingineriei lucreaza la dezvoltarea unui dispozitiv capabil sa citeasca undele cerebrale. Sistemul, spunea gigantul, ar putea fi capabil sa tasteze 100 de cuvinte pe minut - de cinci ori mai repede decat o poti face pe tastatura de la smartphone-ul tau - direct din creier.