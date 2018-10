Facebook lanseaza boxa prin care vrea sa-ti bage o camera video in casa. Te incumeti?

Ziare.

com

Portal si versiunea sa mai mare Portal+ au fost construite in principal pentru videoconferinte, noteaza CNN Cele doua boxe includ cateva functii unice, cum ar fi sistemul de detectare care poate face zoom pe chipul utilizatorului si il poate urmari in timp ce se misca prin camera. Facebook isi propune prin aceasta sa apropie interactiunile dintre oameni prin mijloace digitale cat mai aproape de experienta autentica de a fi impreuna in lumea reala.Asta, desigur, daca va reusi sa castige increderea utilizatorilor, o misiune dificila in care se angajeaza cu reputatia stirbita de marile controverse din ultimii doi ani, de la rolul sau in rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA si scandalul Cambridge Analytica la bresa recenta de securitate in urma careia ar fi fost compromise 50 de milioane de conturi Cei de la Facebook sunt constienti de ingrijorarile utilizatorilor, motiv pentru care, in timpul prezentarii noilor dispozitive, au tinut sa scoata in evidenta masurile luate pentru protejarea intimitatii acestora.Astfel, fiecare boxa este prevazuta cu un capac care poate fi tras peste camera, varianta mai moderna a bucatii de banda adeziva folosite de insusi Mark Zuckerberg , iar microfonul poate fi oprit prin apasarea unui buton.Conversatiile sunt criptate si nu sunt stocate nicaieri, iar serviciul Facebook Live nici macar nu este disponibil.Exista in schimb optiunea de a reda muzica prin Pandora sau Spotify in timp unui apel. Atunci cand nu sunt folosite pentru conversatii video, dispozitivele pot afisa fotografii de pe Facebook si notificari privind zile de nastere. Portal nu ofera decat acces limitat la reteaua sociala.Pentru doritori, cele doua boxe inteligente, care integreaza Amazon Alexa, sunt disponibile pentru precomanda, la pretul de 200 de dolari pentru Portal, respectiv de 350 de dolari pentru Portal+.Potrivit reprezentantilor Facebook, boxele Portal nu sunt decat inceputul sondarilor companiei in domeniul echipamentelor fizice.