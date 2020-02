Facebook nu considera reclama politica continutul platit de politicieni, dar postat de influenceri

Ziare.

Campaniile politice si grupurile pot folosi acuma companiei, care permite influencerilor sa eticheteze mai clar un sub-titlu oficial ca postarea este continut sponsorizat (platit), transmite Reuters.Astfel, politicienii pot plati un influencer sa creeze postari si continut, iar acestea nu vor fi catalogate drept reclama politica.Schimbarea a avut loc dupa ce candidatul democrat la presedintie Michael Bloomberg a platit unor conturi populare de meme de pe Instagram o postare despre el."Dupa ce am auzit de mai multe campanii, suntem de acord ca exista loc pentru continut de marca in discutiile politice de pe platformele noastre", a declarat un purtator de cuvant al Facebook.Postarile pe Instagram ale unor conturi populare de meme platite de campania Bloomberg includ afirmatii de genul "Si da, asta este #sponsorizata de @mikebloomberg."Pentru a folosi instrumentul de continut de marca al Facebook, campaniile sau grupurile politice trebuie sa se autorizeze ca advertiseri politici prin intermediul procesului de verificare a identitatii.Facebook nu obtine venituri din continutul de marca sau sponsorizat, pentru care brandurile platesc direct creatorilor, asa ca nu il inregistreaza drept publicitate. Facebook cere totusi creatorilor de continut sa respecte reglementarile care prevad declararea parteneriatelor platite.Campania Bloomberg, care a lansat o uriasa campanie digitala pentru a incerca sa il invinga pe presedintele republican Donald Trump in noiembrie, a declarat in aceasta saptamana ca strategia cu meme, noua in politica prezidentiala, va fi eficienta.Potrivit unui purtator de cuvant al Facebook, campania Bloomberg nu este singura campanie politica care a intrebat despre politicile companiei referitoare la continutul sponsorizat.