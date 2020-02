Facebook testeaza o interfata cu trei News Feed-uri

Ziare.

Astfel, Facebook testeaza o versiune a aplicatiei in care fluxul algoritmic nu este singura optiune usor accesibila utilizatorilor. Langa feed-ul actual, mai exista unul pentru cele mai recente postari si unul pentru postarile deja vazute.Interfata versiunii testate de Facebook se bazeaza pe tab-uri. Exista trei tab-uri care faciliteaza accesul, dupa preferinta, la cele trei tipuri de fluxuri: cel stabilit de algoritm, cel in care postarile sunt ordonate invers cronologic si cel in care apar toate postarile vazute.In cazul in care modificarea va fi implementata in versiunea publica a aplicatiei, utilizatorii vor descoperi trei optiuni de sortare rapida a News Feed-ului, numite Most Relevant, Most Recent si Already Seen.Facebook spera ca, avand acces rapid la aceste tipuri de sortare a continutului, utilizatorii vor petrece mai mult timp in cadrul retelei.Niciunul dintre feed-urile alternative nu reprezinta noutati. Ele exista in forme diferite, dar mai greu de accesat. Noutatea ar fi in acest caz facilitarea unui acces mai rapid la ele.Sortarea invers cronologica poate fi si acum folosita, existand in cadrul tab-ului More al aplicatiei mobile si in coloana din dreapta a site-ului.La fel, pentru postarile deja vazute exista o pagina speciala, cunoscuta insa de foarte putini utilizatori.