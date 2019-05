Facebook va crea cea mai detaliata harta a densitatii umane realizata vreodata

Ziare.

Facebook a anuntat ca a creat o harta a densitatii populatiei pentru majoritatea continentului african si ca va face acelasi lucru, in timp, pentru toate regiunile locuite ale planetei.Compania americana continua astfel un proiect care a debutat in 2016, cand Facebook a realizat acelasi lucru pentru 22 de tari, prin intermediul initiativei internet.org.Facebook explica pe blogul companiei ca, desi exista imagini de mare rezolutie din satelit, crearea unor astfel de harti este in continuare o sarcina dificila pentru oameni, care trebuie sa parcurga fiecare regiune si fiecare casa pentru a verifica datele din cele mai recente recensaminte.In schimb, AI-ul se dovedeste foarte eficient in acest caz si poate automatiza o mare parte a intregului proces.Facebook a folosit proiectul Open Street Map pentru antrenarea AI-ului. Acesta a folosit zona inteligentei artificiale numita "computer vision" pentru a recunoaste cladirile in imaginile filmate din satelit si pentru a elimina zonele nelocuite.In procesul de creare a hartii pentru Africa, AI-ul a procesat 11,5 miliarde de imagini cu o rezolutie de 64 x 64 pixeli. Rezultatele AI-ului au fost verificate apoi de cercetatorii de la CIESIN (Center for International Earth Science Information Network).Facebook va face publice hartile pe care le va crea si spune ca acestea vor fi utile in situatii de urgenta, precum dezastrele ecologice sau vaccinarea populatiei in cazul epidemiilor.